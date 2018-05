Nokia 5.1 ve 3.1 Yeni Çipsetlerle Ortaya Çıktı

in

HMD bugün üç yeni cihazını tanıttı. Şirket bu cihazlarla birlikte orta ve giriş seviyesi telefonlarını yeni çipsetlerle güncellemeyi planlanıyor. Bunlardan ikisi Android One işletim sistemli yüklü ve diğeride Oreo Go adında hafifletilmiş bir işletim sistemiyle geliyor. Android One çalıştıracak olanlar önümüzdeki iki yıl boyunca yazılım güncelleştirmesi ve üç yıl boyunca güvenlik güncelleştirmesi alacak. Herhangi bir amiral gemisi cihaza en fazla bu kadar destek veriliyor. Ancak bunların bütçe dostu cihazlar olduğunu unutmayalım. Tıpkı Nokia 5.1 gibi.

Nokia 5.1

Yerini aldığı modele göre büyük bir değişim söz konusu. Nokia 5.1 şimdi FullHD+ (1080 x 2160 piksel) bir ekran destekliyor ve bu ekran 18:9 en boy oranı ile geliyor. Dahası ise, yüzde 40 daha performanslı bir yonga setini kullanıyor. IPS LCD ekran 5.5 inç büyüklüğünde ve 2.5D Gorilla Glass ekran koruyucusuna sahip. Tüm bunlara ek olarak, cihaz eskisine oranla 2 mm inceltilmiş.

Gövdesi tek bir 6000 serisi anodize alüminyum bloktan oluşturulmuş. Kapasitif tuşlar ekrana taşınmış ve ekranın genişlemesiyle birlikte parmak izi okuyucusu telefonun arkasına yerleştirilmiş. Ekran kilidini açmanın yanında Google Ödeme için kullanılacak.

Nokia 5.1’in arka tarafına yeni 16 MP bir kamera yerleştirilmiş. Bu kamera AF faz algılama ve çift tonlu flaş ile geliyor. Özçekim kamerası 84.6 derece açılı, 8 MP bir lensten oluşuyor.

2970 mAh batarya microUSB ile şarj ediliyor. 3.5 mm kulaklık girişi yerli yerinde. FM radyo, Wi-Fi ve Bluetooth alışılmış bağlantı destekleri arasında.

Telefon iki sürüme sahip. 2 GB RAM ve 16 GB depolama alanı ile 3 GB ve 32 GB seçenekleri mevcut. Her ikisi de microSD yuvasına sahip. Tüm dünyada bu temmuz ayında satışa sunulacak. Bakır, Meneviş Mavisi ve Siyah mevcut renkler arasında. Fiyatı etiketi: 190 Euro.

Nokia 3.1

Nokia 3’ün HMD’nin en başarılı telefonu olduğunu biliyor muydunuz? Yeni model eskisinden de başarılı olabilir. Ekranla başlarsak, karşımızda daha uzun, 5.2 inç, 720+ piksel çözünürlüklü IPS bir panel var.

Nokia 3.1 anodize metal bir gövdeye sahip. Tıpkı yerini aldığı modelde olduğu gibi arkada polikarbonat kullanılmış. Yeni yonga setinin adı MediaTek 6750 ve Cortex-A53 çekirdeklerinin sayısını ikiye katlayarak 8’e çıkarıyor. Bunun yanı sıra 2 GB RAM ve 16 GB dahili depolama alanı ile geliyor. Aynı zamanda 3 GB / 32 GB şeklinde bir seçenek daha mevcut.

Arkadaki ana kamera 13 MP’e yükseltilirken, özçekim kamerası yine 84.6 derece açılı 8 MP bir lensten oluşuyor.

Nokia 3.1 bu haziran ayında satışa sunulacak ve 140 Euro fiyat etiketine sahip olacak. Renk kombinasyonları Mavi/Bakır, Siyah/Krom ve Beyaz/Demir’den oluşuyor.

Nokia 2.1

Android Oreo (Go sürümü) çalıştıran Nokia 2.1 yalnızca 115 USD fiyatla sunulacak. Ekranı 5.5 inç (16:9, 720p) büyüklüğünde ve önde stereo hoparlörlere sahip.

Yonga seti daha mütevazi bir Snapdragon 425. Buna rağmen yüzde 50 performans artışı sunacak. 2017’deki modelde Cortex-A7 çekirdekleri olduğunu hatırlayın. Bu A53‘e yükseltiliyor. RAM ve depolama alanları aynı; sırasıyla 1 GB ve 8 GB (microSD ile genişletiliyor). Neyse ki Go işletim sistemi pek fazla RAM’e ihtiyaç duymuyor.

Nokia 2.1 her şeye rağmen hâlâ büyük bir bataryayla geliyor; 4000 mAh. Bu da bu boyutta bir cihaz için 2 günlük batarya ömrü demek. Kamera tarafında değişen bir şey yok. 8 MP kamera otomatik odaklanma sunuyor. Buna ek olarak 5 MP bir özçekim kamerası var.

Telefon temmuz ayında erişilebilir olacak. Polikarbonat gövde Mavi/Bakır, Mavi/Gümüş ve Gri/Gümüş renk kombinasyonları ile sunulacak.

