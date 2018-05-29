Üst düzey akıllı telefon modellerini rakip firmalara kıyasla uygun fiyata sunan ve akıllı telefonlarına geliştiricilerin yoğun ilgi gösterdiği OnePlus firması kullanıcıların beklentileriyle ilgili güçlü kanılara sahip ve adımlarını bu doğrultuda atıyor. Örneğin firmanın yeni akıllı telefonunda kablosuz şarj ve Always On Display özelliklerinin bulunmadığını görüyoruz.

İkinci özellik esasında cihazın ilk örneklerinde mevcuttu fakat ilk güncellemeyle birlikte devre dışı bırakıldı. Duruma bakılırsa firma özelliğin çok fazla güç tüketimine neden olduğunu düşünürek Always On Display’i güncellemeyle kaldırmayı doğru buldu.

O Özellik OnePlus 6 Akıllı Telefondan Kaldırıldı

Bu noktada OnePlus firmasının yanlış yaptığını söyleyemeyiz çünkü bu durum birçok kullanıcının umrunda olmayacaktır. Yine de ‘Never Settle’ (Dilimize Asla Yetinme olarak çevrilebilir) mottosuna sahip olan firmanın bu özelliği etkinleştirilebilir bir seçenek olarak bırakması daha doğru olabilirdi diye düşünmeden edemiyoruz.

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