OnePlus 6 root ve bootloader kilidini kaldırmak için izlenmesi gereken aşamaları ele alacağız. OnePlus firmasının yeni üst düzey akıllı telefonu OnePlus 6’da bazı özel araçlardan yararlanmak ve ileri düzey özelleştirmeler gerçekleştirmek isteyen kullanıcıların cihazlarında root erişimini sağlamaları gerekmekte. Bunun için de öncelikle bootloader kilidi açılmalı.

Ele alacağımız işlemlerin akıllı telefonu garanti kapsamında bırakacağını, çeşitli riskler (brick, bootloop gibi) içerdiğini; işlem sırasında ya da sonrasında meydana gelebilecek sorunlarda sorumluluğun tamamen kendinizde olduğunu hatırlatalım.

OnePlus 6 Root ve Bootloader Kilidini Kaldırmak

Gerekenler

Akıllı telefonu en azından % 70 seviyesine şarj edin.

USB Debugging seçeneğini etkinleştirin.

seçeneğini etkinleştirin. Cihazın Oxygen OS 5.1.5 versiyonunu çalıştırdığından emin olun.

versiyonunu çalıştırdığından emin olun. Tüm bilgilerinizi yedekleyin.

Settings > Security menüsündeki Unknown sources seçeneğini etkinleştirin.

menüsündeki seçeneğini etkinleştirin. Minimal ADB and Fastboot ‘u yükleyin.

‘u yükleyin. patched_boot_magisk1642.img dosyasını indirin.

dosyasını indirin. Magisk Manager APK dosyasını indirin.

Bootloader Kilidini Açmak

Akıllı telefonu kapatın. Güç ve ses artırma tuşlarına basılı tutarak fastboot modunda açılmasını sağlayın. Cihazı USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın.

ADB kurulum dizinine erişin (C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot) ve boş bir alanda Shift + Sağ tıklama kombinasyonunu kullanın. Açılan menüdeki Open Command Prompt Window seçeneğine tıklayın.

fastboot oem unlock komutunu girin. Bootloader kilidini kaldırdığınızda cihazdaki tüm verilerin silineceğini unutmayın.

Akıllı telefonda bootloader kilidinin açılacağı uyarısını göreceksiniz, Yes seçeneğini kullanarak işleme onay verin.

Cihaz yeniden başladıktan sonra kapatın. Güç ve ses azaltma tuşlarına basılı tutarak recovery modunda açılmasını sağlayın.

Stock OnePlus recovery menüsünden wipe all user data seçeneğini kullanarak temizlik gerçekleştirin ve cihazı kapatın.

Root Erişimini Sağlamak

patched_boot_magisk1642.img dosyasını indirin ve ADB kurulum dizinine transfer edin.

Akıllı telefonu daha önce anlatıldığı gibi fastboot modunda başlatın.

ADB kurulum dizinine erişerek daha önce yaptığınız gibi komut istemi aracını çalıştırın. Cihazı USB kablosuyla bilgisayara bağlayın.

fastboot boot patched_boot_magisk1642.img komutunu kullanın.

Akıllı telefonunuz normal şekilde boot edilecektir. Magisk Manager APK dosyasını üstteki bağlantıdan indirip yüklenmesini sağlayın.

Magisk Manager uygulamasını çalıştırdığınızda cihazınızda root erişiminin sağlandığını göreceksiniz. Fakat bu durum geçici.

Magisk Manager’da Settings menüsüne erişin ve Update channel‘a dokunup Beta‘yı seçin.

Magisk ana ekranında Preserve force encryption ve Preserve AVB 2.0/dm-verity seçeneklerini işaretleyin.

Install’a dokunun ve Direct Install (Recommended)’i seçin. Boot.img dosyasının patch’lenmesi için bekleyin. Uyarı ekranıyla karşılaştığınızda akıllı telefonun yeniden başlatılmasını sağlayın. OnePlus 6’da root erişimini sağlamanın tadını çıkarabilirsiniz.

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