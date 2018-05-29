Samsung Galaxy A9 Star Videoda Görüntülendi

Sıradaki Samsung cihazlarıyla ilgili sızıntılar hız kesmeden gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl ortaya çıkan G8850, daha sonraları Galaxy S Light Luxury adını almıştı. Bugün yayımlanan yeni bir videoyla birlikte G8850 iddiaları tekrar canlanmış oldu. Cihazonon yeni adının Galaxy A9 Star olduğunu öğreniyoruz.

TENAA verilerine bakılırsa, cihaz 6.28 inç bir AMOLED ekranla gelecek. Bu ekranın çözünürlüğü 1080 x 2220 piksel olacak. Telefon büyük tabir edebileceğimiz 3700 mAh bir bataryaya sahip. Galaxy S9+ ile kıyaslandığında daha ince ancak daha uzun ve geniş görünüyor.

Galaxy A9 Star

Kameranın bu kez köşeye yerleştirildiğini görüyoruz ve Samsung için alışılmışmadık bir tercih olduğu söylenebilir. Çift kamerası 24 MP + 16 MP lenslere sahip. Ön taraftada da 24 MP başka bir sensör bulunuyor. Galaxy A9 Star, Android 8.0 çalıştırıyor. RAM’i 4 GB ve dahili depolama alanı (64 GB) microSD kartı ile genişletilebiliyor.

Galaxy S Light Luxury zamanının bütçe dostu Galaxy S8’i idi. Daha zayıf bir çipset ve daha düşük çözünürlük ile geliyordu. Bu telefonun Galaxy S9+’ın “Light Luxury”si olacağı söylenebilir.