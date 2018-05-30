Popüler Google Photos / Fotoğraflar uygulamasında Favori Fotoğraflarınızı İçeren Albüm Oluşturmak için ne yapmanız gerektiğine değineceğiz. Google’ın hayli beğenilen Photos uygulaması Android ve iOS işletim sistemli akıllı telefonlarda fotoğraf yönetimini önemli ölçüde kolaylaştırıyor. Uygulama aynı zamanda fotoğraf ve videoları bulut ortamına yedekleme imkanı da sunmakta. Ciddi kalite kaybı olmadan sıkıştırılan fotoğraf ve videoları yedeklemek için sınırsız bulut depolama alanı sağlanıyor.

Günümüzde akıllı telefonlarımızla sık sık fotoğraf çekiyoruz. Galerinizde birbirine benzeyen çok sayıda fotoğraf bulunabilir, Google Fotoğraflar’ın bulut ortamında sınırsız yedekleme alanı sunduğu da düşünülürse bu fotoğraflardan bazılarına kolayca erişebilmek adına favorilere eklemek ve favorilerinize eklediğiniz fotoğraflardan bir albüm oluşturmak isteyebilirsiniz.

Uygulamaya kısa süre önce eklenen yeni özellik sayesinde bu işlem mümkün hale geliyor. Özelliğin şu anda tüm kullanıcıların erişimine açılmadığını, uygulamada bu özelliğin henüz bulunmadığını görüyorsanız bir süre beklemeniz gerekebileceğini ifade edelim.

Google Photos: Favori Fotoğraflarınızı İçeren Albüm Oluşturmak

Google Fotoğraflar’da bir fotoğrafı favorilerinize eklemek için ilgili fotoğrafın üzerine dokunun. Arayüzde sağ üst kısımda bulunan yıldız simgeli butonu kullanın. Fotoğraf favorilerinize dahil edilecektir.

Favorilerinize eklediğiniz fotoğrafların toplandığı albüme erişmek için uygulama arayüzünde sol üst kısımda yer alan geri butonuna dokunun ve üst kısımdaki Albums seçeneğine gidin. Albümlerin yer aldığı arayüzde Favorites adlı bir albümün bulunduğunu göreceksiniz. Favorilere eklediğiniz fotoğraflar bu albümde kronolojik şekilde sıralanacaktır.

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