Nokia 2 Android Oreo güncellemesi ile ilgili önemli bir gelişme söz konusu. Nokia 2.1, Nokia 3.1 ve Nokia 5.1 akıllı telefon modellerini Moskova’da tanıtan HMD firması aynı etkinlikte Nokia 2 akıllı telefonun Android 8.1 Oreo işletim sistemi güncellemesini ne zaman alacağını da açıkladı. Firmanın 2017 yılında kullanıcılarla buluşturduğu giriş seviyesi akıllı telefonu için Android 8.1 Oreo güncellemesi Haziran ayında yayınlanacak.

Nokia 2 Android Oreo Güncellemesi Ne Zaman Yayınlanacak?

Nokia 5 ve Nokia 6 akıllı telefonlar Android 8.1 Oreo güncellemesini Mart ayı, Nokia 3 ise Nisan ayı sonunda almıştı. Nokia 2 bu güncellemeye ulaşacak olan son Nokia akıllı telefon modeli konumunda.

Ekim 2017’de resmi duyurusu gerçekleştirilen ve Kasım ayından itibaren raflardaki yerini almaya başlayan Nokia 2 akıllı telefon 143.5 x 71.3 x 9.3 mm boyutlarında ve 161 gram ağırlığında. Cihazın 5 inç genişlikli LTPS IPS LCD ekranı 1280 x 720 piksel çözünürlük değerine sahip. Ekran Corning Gorilla Glass 3 teknolojisi ile çizilmelere karşı dayanıklı hale getirilmiş durumda.

Ürüne Qualcomm’un giriş seviyesi yongaseti çözümü olan Snapdragon 212 güç veriyor. Bu yongasetinde dört çekirdek 1.3 GHz Cortex-A7 işlemci ile Adreno 304 grafik işlemcisi bulunuyor. 1 GB RAM, 8 GB kapasiteli dahili depolama birimi, depolama alanını genişletmek için microSD kart yuvası, arka yüzde 720p video kaydına olanak tanıyan 8 MP çözünürlüklü ana kamera, ön yüzde selfie çekimler için 5 MP kamera ve 4100 mAh kapasiteli pil gibi bileşenler mevcut. Nokia 2 kutusundan Android 7.1.1 Nougat işletim sistemi versiyonuyla çıkıyordu.

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