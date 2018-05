in

Popüler Snapchat uygulamasında Arkadaşlardan Konum İsteği Gelmesini Engellemek için izlenmesi gereken aşamaları ele alacağız. Snapchat geçtiğimiz yıl Snap Map özelliğini kullanıma sunmuştu ama bu özellik çok da başarılı olamadı. Snap Map arkadaşlarla harita üzerinde, bitmoji ile konum paylaşma imkanı sunuyor. Kişisel gizliliğin sağlanabilmesi adına araç bu özelliğin isteğe bağlı olarak kullanılabilmesine olanak tanıyor. Ghost modu etkinleştirildiğinde konum paylaşımı devre dışı kalmış oluyor.

Son güncellemeyle birlikte Snap Map daha kullanışlı bir hale getirildi ve konumun bir arkadaşla özel mesajlaşmada paylaşılabilmesi mümkün kılındı. Hatta dilediğiniz kişiden konumunu talep etme seçeneği de var. Doğal olarak arkadaşlarınız da sizden konum isteğinde bulunabiliyor. Tabii bu durum kişisel gizlilik ve güvenliği konusunda titiz olan kullanıcıların hoşuna gitmeyebilir. Neyse ki Snapchat‘te Arkadaşlardan Konum İsteği Gelmesini Engellemek mümkün. Bunun için uygulamanın ayarlarında küçük bir düzenlemeye gitmek yeterli oluyor.

Snapchat: Arkadaşlardan Konum İsteği Gelmesini Engellemek

Aşamalar uygulamanın Android ve iOS versiyonunda geçerli. Öncelikle Snapchat uygulamasını açın ve sol üst kısımdaki bitmoji veya hayalet ikonuna dokunarak profil sayfanıza erişin.

Profil ekranında sağ üst kısımda bulunan dişli çark simgeli butona dokunun.

Karşınıza gelen arayüzde Who Can… sekmesi altındaki See My Location seçeneğine girin.

Burada yer alan Allow friends to request my location seçeneğini devre dışı bırakın. İşlem bu kadar basit!

