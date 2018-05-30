Xiaomi Mi Band 3 Uyandırmak İçin Kaldır Özelliği ile Gelecek

Xiaomi Mi Band 3 şirketin dördüncü Mi Band’i olmak için geliyor. Önceki akıllı bileklikler sırasıyla Mi Band 1, kalp atış hızı sensörüyle gelen Mi Band 1S ve ekranla gelen Mi Band 2 idi. Şimdiyse yeni bir Mi Band bu aileye dahil oluyor.

Tıpkı selefinde olduğu gibi, cihaz uyandırmak için kaldır özelliğine destek verecek. Basit ancak bir o kadar işlevsel bir özellik olduğunu söylemek mümkün. Bileğinizi yüzünüze doğru kaldırdığınızda cihazın ekranı yanıyor ve zaman bilgisi gibi o an ekranda görmek istediğiniz bilgiler kolayca karşınıza çıkıyor.

Mi Band 3

Xiaomi yeni Mi Band’i ilk kez yarın basına sunacak. Ancak tüm planlar yalnızca bu akıllı bileklikle ilgili değil. Şirketin aynı zamanda Mi 8 ve Mi 8 SE akıllı telefon amiral gemilerini de tanıtması bekleniyor. Mi Band 3’ün 23 Euro gibi bir fiyatla marketlere giriş yapacağı iddialar arasında. Ürünün nasıl bir etki yaratacağını hep beraber göreceğiz. Gelişmelerden haberdar olmak için beklemede kalın.

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