Apple’ın amiral gemisi akıllı telefon modeli iPhone X’te yüz tanıma tabanlı güvenlik sistemi Face Unlock’u kullanıma sunmasıyla birlikte birçok üretici de firmanın yolunu izlemeyi tercih etti. Apple’ın aksine birçok firma yüz tabanlı güvenlik sistemi için ekstra bir biyometrik doğrulamayı sağlayacak donanım kullanmadı ve yalnızca selfie kamerasına güvendi.

Tabii bu durumun çeşitli riskleri beraberinde getirmesi söz konusu. Twitter’da @rikvduijn kullanıcı adıyla yer alan bir teknoloji meraklısı OnePlus 6’daki yüz tanıma sisteminin yalnızca bir fotoğrafla aşılabildiğini gösterdi.

OnePlus 6’nın Yüz Tanıma Sistemi Bir Fotoğrafla Aşıldı

Duruma bakılırsa akıllı telefondaki sistem siyah – beyaz fotoğraflarla dahi aldatılabiliyor. Apple’ın iPhone X’e adeta bir Kinect dahil etmesinin sebebi de bu tablonun oluşmasını engellemek. Samsung ve bazı diğer üreticiler de bu nedenle iris tarayıcıları tercih ediyor. OnePlus 6 kullanıcılarının güvenlik için parmak izi okuyucudan faydalanması daha isabetli olabilir.

Bu arada OnePlus 5T’deki sistemin ilginç şekilde fotoğraflarla aşılamadığı ortaya çıkmış.

Soru, yorum ve değerlendirmeleriniz için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.