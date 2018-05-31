Qualcomm, Windows Bilgisayarlar için Snapdragon 850’yi Geliştiriyor

Qualcomm bir süre önce Microsoft ile bir ortaklık kurarak, Snapdragon 835 yonga setini Windows 10 bilgisayarlarla ile uyumlu hale getirmişti. Bir yıl sonra bu destek günümüzün en güçlü Qualcomm’u, 845’e genişledi. Görünüşe bakılırsa bu ARM’li Windows’lar epey bir başarı yakalamış. Zira sırada Snapdragon 850 var.

Snapdragon 850 esasında tümüyle yeni bir çip sayılmaz. Yalnızca daha hızlı bir 845 olduğu söylenebilir. Yeni çipset ile Windows yüklü taşınabilir cihazlara odaklanılacak. Qualcomm’un 850’si içerisinde 8 adet çekirdek barındırıyor ve telefondaki sürüme kıyasla bu çekirdeklerin saat hızları daha yüksek.

Snapdragon 850

Cortex-A75 tabanlı Kyro 385 Gold isimli çekirdekler 2.96 GHz hıza kadar çıkabiliyor. Böylece mobil çipten birkaç yüz megahertz daha hızlı olmuş oluyorlar. Bunun başarılmasında taşınabilir bilgisayarların sunduğu termal soğutmanın etkisi var.

Lenovo son olarak ELZE1 kod isimli, “Europe” lakaplı bir cihaz üzerinde çalışıyordu ve üretimi Compal tarafından yapılıyordu. HP ise Quanta ile ortaklığa giderek Chimera 2’yi duyurmuştu. HP, bu yeni Snapdragon 850 yonga setini kullanan ilk şirket olacak. Cihazlarını ABD, Birleşik Krallık ve Avustralya’da mobil veri sağlayıcıları aracılığıyla kullanıcılara sunacaklar.

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