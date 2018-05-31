Samsung Galaxy S10 Piezoelektrik Hoparlöre Sahip Olabilir

Samsung‘un şimdilerde hoparlörün ekran içine yerleştiği, “Sound on Display” adında yeni bir teknoloji üzerinde çalıştığı iddia ediliyor. Hatta bunun Samsung Galaxy S10’da kullanılabileceği söyleniyor.

Esasında bu Xiaomi’nin Mi Mix’de kullandığı bir teknik ve piezoelektrik titreşimler yoluyla sesin ekrandan kullanıcının kulağına ulaşması sağlanıyor.

Bu anlamda belki de Samsung‘un sıradaki Galaxy amiral gemisinde ön panel tamamen ekrandan ibaret olabilir.

Samsung Galaxy S10

Ancak piezoelektrik hoparlörün belirgin bir zayıflığı var. O da geleneksel rakiplerine kıyasla sesi daha düşük kalitede iletmesi. Bu nedenle Xiaomi’nin hamlesinden vazgeçerek normal hoparlörlere döndüğüne şahit olmuştuk.

Fakat Samsung oldukça büyük bir şirket ve eğer daha başarılı bir çözümle ortaya çıkarlarsa şaşırtıcı olmayacaktır. Bu noktada tek yapmamız gereken bekleyip sonucu görmek olacak.

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