Tesla ve Global Cloud Xchange Arasında KKTC’de Stratejik İş Birliği

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin internet erişim ve elektronik haberleşme hızını dünya standartlarına yükseltecek dev iş birliği gerçekleşti.

2003 yılından bu yana Bilgi ve Haberleşme Teknolojileri konusunda projeler üreten ve entegrasyon hizmeti veren Tesla ile dünyanın en büyük Sualtı ve Karasal haberleşme omurgalarına sahip operatörlerinden Global Cloud Xchange proje ortaklığı yapıyor. Bu stratejik iş birliği ile adanın internet erişimi ve elektronik haberleşme hızı dünya standartlarına yükselecek. Ağustos ayında hizmete girecek yeni Fiber Optik haberleşme omurgası sayesinde, KKTC Dünyanın önde gelen internet içerik sağlayıcıları, teknoloji kuruluşları ve veri depolama merkezleri için de büyük fırsatlar yaratacaktır.

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Tesla Proje Direktörü Engin Demirbora, “Tesla’nın teknoloji markası Literula’nın Girne’de bulunan Veri ve Haberleşme Merkezi‘nde sonlanacak olan Fiber Optik omurga ile ada yüksek hızda internet erişimine sahip olacak. Böylece uluslararası veri haberleşme şebekelerine rahatlıkla ve güvenle erişim sağlanabileceği gibi aynı zamanda bu merkezde kritik müşterilere sunucu barındırma, depolama, kümeleme, sanallaştırma ve felaket yönetimi gibi teknolojik konularda da hizmet verilecek“ dedi.

Tesla’nın KKTC‘de faaliyet gösteren teknoloji markası Literula Genel Müdürü Onur Yaman ise, “Tesla ve Global Cloud Xchange arasında Kuzey Kıbrıs‘taki teknolojik iş birliği yeni gelişmelerin başlangıcı olacak ve önümüzdeki süreçte KKTC’nin bir teknoloji adası olacağını, bu sayede bölgenin yeni yatırım imkanlarına sahip olarak hızla kalkınacağını ve en çok talep gören yerlerden biri olacağına inanıyorum“ dedi.