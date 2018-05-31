Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp‘ta sohbet arka planını değiştirmek için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. WhatsApp’ta konuşmaların arka planı varsayılan olarak tüm konuşmalar için aynı oluyor. Bu arka plan görseli esasında rahatsız edici değil; küçük sohbet balonları içeriyor ve mesajları okumayı hayli kolaylaştırıyor. Fakat biraz parlak ve WhatsApp bir gece moduna sahip değil. Ek olarak tüm arkadaşlarınızla aynı arka planlı arayüzde konuştuğunuz için zaman zaman yanlış kişiye mesaj göndermeniz olası.

WhatsApp’ta konuşmaların arka planına düz renkler atayabilmeniz mümkün, ön tanımlı bazı seçenekler sunuluyor. Ayrıca arka planda dilediğiniz görseli de kullanabilirsiniz. Bu özellik uygulamanın Android ve iOS versiyonlarında mevcut. Windows 10’da yalnızca düz renkler tercih edebiliyorsunuz. WhatsApp’ın ön tanımlı renkleri ve arka plan görseli kullanma seçeneği servisin masaüstü istemcisi ve WhatsApp Web’de bulunmuyor.

WhatsApp: Sohbet Arka Planını Değiştirmek

Öncelikle kullanmak istediğiniz görseli akıllı telefonunuza indirin. iPhone’da kamera rulosuna kaydedebilirsiniz. Android’li cihazlarda görselin DCIM klasöründe olması gibi bir zorunluluk yok, görseli basitçe Downloads klasöründen seçebiliyorsunuz.

WhatsApp’ı açın ve Settings menüsüne erişin. Chats seçeneğine dokunun.

Chat Wallpaper seçeneği ile devam edin. Chat Wallpaper ekranında üç farklı seçenek göreceksiniz. Wallpaper Library‘de WhatsApp’ın ön tanımlı duvar kağıdı seçenekleri var. Solid Colors‘da düz renkler mevcut. Photos ise kendi görselinizi ayarlamanıza olanak tanıyor.

Kaynağı seçin ve kullanmak istediğiniz görseli belirleyin. Arka planı dilediğiniz zaman tekrar değiştirebilir, sıfırlamak içinse Reset Wallpaper seçeneğini kullanabilirsiniz.

Seçtiğiniz arka plan görseli tüm konuşmalara uygulanacaktır. Ne yazık ki her konuşma için farklı bir arka plan ayarlama imkanı sunulmuyor. Ayarladığınız duvar kağıtlarının WhatsApp masaüstü yazılımı ve WhatsApp Web’de görünmeyeceğini ifade edelim.

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