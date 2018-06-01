Apple, WWDC Etkinliğinde Yeni Bir Donanım Tanıtmayacak

Apple’ın her yıl düzenlediği Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC), 4 Haziran’dan itibaren başlayacak. Bugün, “planlara aşina kişiler”den geldiği iddia edilen yeni bir söylenti, şirketin bu vesileyle yeni bir donanımı açıklamayacağını, bunun yerine yazılım iyileştirmeleri üzerine odaklanmayı tercih edeceğini gösterdi.

iOS 12’nin pazartesi günü açıklanması bekleniyor ve ana özelliklerinden biri Dijital Sağlık uygulaması olacak. Uygulamada kullanıcıların, cihazlarında ve belirli uygulamalarda ne kadar zaman harcadıklarını izlemelerine yardımcı olacak çeşitli araçlar yer alacak. Bu ayrıntılar, yeni işletim sistemi sürümünde Ayarlar uygulamasının bir menüsünde gösterilecek.

Bu oldukça tanıdık geliyorsa, nedeni Google’ın bir sonraki mobil yazılım güncelleştirmesi olan Android P için inanılmaz derecede benzer bir şeyi zaten duyurmasından ötürü olabilir. Şirketlerin bu hamleleri sözde, insanların “mobil cihaz bağımlılıkları“nı kontrol altına almak için atılıyor. Zira son zamanlarda bu konuda giderek artan bir öfke söz konusu.

Apple WWDC 2018

ARKit 2.0 eş zamanlı olarak geliştiriliyor ve kullanıcıların AR oyunlarını aynı sanal ortamda birbirlerine karşı oynamalarına olanak sunması bekleniyor. Bir başka mod da, nesneleri bir alana bıraktıktan sonra, o noktada sanal olarak kalmaya etmelerini sağlıyor. iOS 12’ye kazandırılan tüm bu özelliklerin, en erken 2020’de gelmesi beklenen Apple AR gözlüğü için iyi bir fikir oluşturması düşünülüyor.

iOS 12 ayrıca bildirimleri ertelemenize ve borsaları daha iyi takip etmenize de olanak sağlayacak. Diğer iyileştirmeler arasında daha iyi görüntülü görüşme ve Animojis gönderme var. Şirketin mobil işletim sisteminin bu sürümü tümüyle kalite ve akıcılık üzerine odaklanacak. Bu nedenle, yeniden tasarlanan Ana Ekran, Fotoğraflar uygulaması için AI yükseltmesi ve iPad’ler için yeni dosya yönetim araçları gibi büyük güncelleştirmeler 2019′a ertelenecek.

Apple, bir yandan MacBook Air’ın ardılı üzerinde çalışırken, diğer yandan MacBook ve MacBook Pro cihazlarını yenilemekle uğraşıyor. Bu dizüstüler en erken gelecek yılın ilerleyen aylarında hazır olacak. Aynısı, Face ID desteğine kavuşacak olan yeni iPad Pro ailesi için de geçerli. Bu yılki Apple akıllı saatlerinin büyüklüğü mevcut modellerle aynı olacak. Fakat daha büyük, uçtan uca ekranlara sahip olacaklar.

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