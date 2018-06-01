ARM Yeni Cortex-A76 ve Mali-G76 İşlemcilerini Tanıttı

Amiral gemileri her yıl en yeni yonga setleriyle donatılmaya çalışılıyor. Bu yeni çipsetler her seferinde yeni ve farklı çekirdeklere sahip oluyorlar. Bu anlamda ARM bugün ilk kez yeni çekirdeklerini basına sundu. Bunlara Cortex-A76 adı verilmiş. Aynı zamanda yeni bir grafik birimi ile de karşı karşıyayız; Mali-G76. ARM’in geliştirdiği yeni video işlemcisi 8K çözünürlüğünde video oynatabiliyor.

Cortex-A76 ve Mali-G76

Şu anki Cortex-A75’ler (10nm) ile kıyaslandığında A76 (7nm), 3.0 GHz hızında çalışıyor. Bu da 200 megahertz’lik bir artış demek. Ancak yüzde 35 daha yüksek performans ve yüzde 40 daha fazla verimlilik vaat ediliyor. Yapay zeka artık yeni bir akım haline dönüştüğünden, bu yeni işlemci makine öğrenmeye gelindiğinde 4 kat daha hızlı çalışıyor. Bellek genişliği ise ikiye katlanıyor.

ARM, bu yeni çekirdeklerine “dizüstü sınıfında” diyor. İlk tasarımlarda bir ya da iki Cortex-A76 ile birkaç adet A55 çekirdeği kullanılacağı açıklanmış. Ancak bu A75‘in bir kenara atıldığı anlamına gelmiyor. Yalnızca A76’nın daha büyük bir çekirdek olduğunu ve daha küçük çipsetler için A75’in kullanılmaya devam edeceğini gösteriyor.

Mali-G76, Bitfrost ailesinin en son üyesi ve 7 nm üzerine inşa edilmiş. Performans bakımından, G72’ye kıyasla yüzde 50’lik bir artış söz konusu. Elbette enerji tüketimi ile makine öğrenme konularında (2.7 kat) belirgin hız artışı yakalanmış.

Son olarak Mali-V76 video işlemcisi tanıtılmış. 8K videoları saniyede 30 kare hızında oynatabiliyor. Tabii bunun için kamera ve depolama alanın yeterli olması gerek. ARM’in bu işlemcisi ile video kalitesinde belirgin bir artış bekleniyor. Bunun ana sebepleri arasında iyileştirilmiş algoritmalar var. Video işlemeye gelindiğinde ise 8K 60 kare/saniye ve 4K 120 kare/saniye değerlerine ulaşılıyor.

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