Moto Z3 Play Üzerinde Moto Mod ile Görüntülendi

Birkaç gün önceye kadar Moto Z3 Play‘in ilk işlenmiş görüntülerine rastlamıştık. Ancak ortaya çıkan bu yeni görsellerle birlikte cihazın neredeyse görülmemiş hiçbir noktası kalmamış oluyor. Aynı zamanda cihazın sahip olacağı Moto Mod‘lara da yakından göz atma şansına erişiyoruz.

Moto Z3 Play

Yeni sızıntılarda Motorola logosunun telefonun alt kısmına yerleştirildiği görülüyor. Aynı zamanda Moto Mod desteğinin bulunacağını, cam arka kapak tasarımı, çift kamera düzeneği ve solda ne işe yaradığı henüz açıklanmayan yeni bir butonu olduğu anlaşılıyor.

Güç düğmesi için cihazın sağ tarafı tercih edilmiş ve bu buton aynı zamanda parmak izi sensörü görevi üstleniyor. Ses kontrol tuşları güç düğmesinin yanındaki alışılmış pozisyonlarını koruyor.

Geriye kalan resimler bizlere iki Moto Mod’unu gösteriyor. Birisi daha iyi medya deneyimi için harici bir hoparlör ve diğeri ise ayaklı projektör görevi görüyor. Bir başka resimde microSD kart desteği vurgulanıyor.

Cihazın tanıtımı için açıklanan tarih 6 Haziran. Etkinliğin yalnızca Moto Z3 Play’e ayrılacağı söylentiler arasında. Amiral gemisi Moto Z3’ün ise bir sonraki ay ortaya çıkacağı tahmin ediliyor.

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