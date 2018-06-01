Motorola One Power Özellikleri ve Fotoğrafı Sızdı

Yaklaşan Motorola marka bu yeni akıllı telefon hakkında şimdiye kadar ortalıkta pek fazla bilgi yoktu. Ancak şimdi bu durum son bulmuş görünüyor. Motorola One Power’ın yalnızca donanım bilgisini değil aynı zamanda işlenmemiş, gerçek bir fotoğrafını da görme şansına erişiyoruz.

Karedeki söz konusu cihazın prototip ürün olduğunu söylemek çok zor değil. Zira cihazın bir sertifikalandırma sürecinden geçtiğiyle ilgili herhangi bir haber almamıştık. Tıpkı diğer akıllı telefonlarda rastladığımız FCC, TENAA ya da 3C sertifikaları gibi. Bu da cihazın henüz yakın bir zamanda piyasaya çıkmayacağını gösteriyor. En azından 6 Haziran’da çıkacak olan Moto Z3 Play ile birlikte sunulmayacağından eminiz.

Motorola One Power

Meşhur sızıntılara imza atan bir Twitter adresinden paylaşılan bu fotoğraf beraberinde iki basın görselini daha getiriyor. Bu görsellerle birlikte telefonun arka tarafını da ilk kez görüyoruz. Motorola One Power’ın çift lensli bir kamera düzeneğine sahip olacağı ve parmak izi okuyucusunun arka tarafta yer alacağı söylenebilir.

Bu resimlerin yanı sıra, gönderide cihazın Snapdragon 636 yonga setini çalıştırdığı söyleniyor. Ekran çözünürlüğü FHD+ ve RAM’i ise 6 GB. Dahili depolama alanı tarafında 64 GB ile karşı karşıyayız. İki adet ana kameranın çözünürlüğü 16 MP ve 5 MP olarak sıralanıyor. Lens açıklıkları ise f/1.8 ve f/2.0. Özçekim kamerası 16 MP çözünürlüğünde ve f/1.9 bir lensle geliyor. Bataryası 3780 mAh gibi oldukça cömert bir boyutta.

Bir önceki sızıntıdan Motorola One Power’ın saf Android One çalıştıracağını öğrenmiştik. Bu bilgiler ışığında telefonun orta ya da orta üst sınıf bir çözüm olacağını söyleyebiliriz.

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