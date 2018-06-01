OnePlus 6 unbrick işlemi için izlenmesi gereken aşamaları ele alıyoruz. Üst düzey donanımsal özelliklere sahip akıllı telefonları rakip firmalara kıyasla daha uygun fiyata sunan OnePlus firmasının oldukça başarılı ürünleri var. Firmanın cihazlarına ciddi bir geliştirici desteği de bulunmakta. OnePlus’ın güncel akıllı telefon modeli OnePlus 6’yı edindiyseniz ve cihazı TWRP recovery kurulumu ya da root atma esnasında brick ettiyseniz stock firmware’e dönmeniz / unbrick yapmanız gerekecek.

Brick’in dilimizdeki anlamı tuğla. Android telefonlarda özel recovery kurulumu ya da root erişimini sağlama gibi işlemler sırasında cihaz boot ekranında takılması ya da boş siyah ekranla karşı karşıya kalınması durumunu ifade ediyor. Yani işlevsel cihazınız tuğlaya dönmüş oluyor. OnePlus 6 unbrick işlemi hiç de zor değil.

OnePlus 6 Unbrick Rehberi

İndirmeler

Firmware Kurulumu

Akıllı telefonu güç tuşunu kullanarak kapatın. Akıllı telefonu ses artırma tuşuna basılı tutarken USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın.

Windows’ta Device Manager / Aygıt Yöneticisi’ni açın. Bilinmeyen cihazların yer aldığı kısımda QHUSB_BULK adlı cihazı göreceksiniz, buna sağ tıklayın ve sürücüyü güncelleme seçeneğini kullanın.

Ports (COM & LPT) seçeneğinin altında Qualcomm HS-USB QDLoader 9008‘i göreceksiniz.

İndirdiğiniz ZIP dosyasını genişletin. Firmware klasöründeki MsmDownloadTool v4.0.exe dosyasına sağ tıklayın ve Run as administrator‘ı seçerek aracı yönetici olarak çalıştırın.

Arayüzde sol üst kısımda bulunan Start butonunu kullanın.

HydrogenOS flash’lanmaya başlanacaktır.

İşlemin tamamlanması biraz zaman alabilir, sabretmeniz gerekecek.

İşlem tamamlandığında yeşil renkli bir kutucuk belirecektir.

HydrogenOS akıllı telefonun Çin’de satılan versiyonlarıyla geliyor, bu arayüzden hoşlanmadıysanız üstteki bağlantıdan OxygenOS’in güncel versiyonunu indirip TWRP recovery ile flash’layabilirsiniz.

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