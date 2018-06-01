Dün Qualcomm’un Snapdragon 850 yongaseti çözümü ile ARM mimarili Windows 10 dizüstü bilgisayarlara girmeye hazırlandığı bilgisi basına yansımıştı. Duruma bakılırsa firma Intel’in Core işlemcilerine rakip olarak geliştirilecek Snapdragon 1000 yongaseti üzerinde kafa yoracak çalışanlar arıyor.

Qualcomm, Snapdragon 1000 Yongasetiyle Ultrabook Pazarında Intel’in Rakibi Olabilir

Tıpkı Snapdragon 850 gibi bu yongaseti de daha büyük boyutta ve dizüstü bilgisayarlara gireceği için daha yüksek TDP değerine sahip olacak. Snapdragon 845 yongaseti 5 W seviyesinde TDP ile gelirken Snapdragon 1000 yongasetindeki işlemci birimi 6.5 W civarında bir değerle aramızda olacak. Hesaba GPU da dahil edildiğinde bu değer daha yukarıya taşınacak.

Karşılaştırma için çift çekirdekli ve dört izlekli Pentium 4410Y işlemcinin 1.5 GHz’de çalışırken 6 W değerine ulaştığını belirtelim. Ultrabook’larda kullanılan, benzer TDP değerlerine sahip Core M ve Y serisi işlemciler mevcut.

Snapdragon 1000 yongasetinden güç alacak olan ürünlerin 2018’in geç ya da 2019’un erken döneminde ortaya çıkabileceği ifade ediliyor. İlk örnek Tayvan merkezli ASUS’tan gelebilir ve cihazın kod adı Primus olabilir. İşler planlandığı gibi giderse ASUS bu ürününü sonbahar aylarında kullanıcılarla buluşturacak.

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