Apple’ın yeni akıllı telefon modeli olabileceği konuşulan 6.1 inç ekranlı iPhone 9’un ardından şimdi de 6.5 inç ekranlı iPhone X Plus ile ilgili söylentiler ve bir tasarım ortaya çıkmış durumda. iPhone X Plus akıllı telefonun da Eylül ayında iPhone 9 ile birlikte tanıtılması muhtemel.

MySmartPrice ve güvenilir bir kaynak olarak nitelendirebileceğimiz @OnLeaks‘in paylaşımlarına bakılırsa iPhone X Plus, geçtiğimiz yıl kullanıma sunulan iPhone X modelinden çok da farklı olmayacak. Yalnızca ekran boyutunun artması (iPhone X 5.8 inç genişlikli bir ekrana sahip) söz konusu.

6.5 İnç Ekranlı iPhone X Plus’ın Tasarımı Ortaya Çıktı

Yeni iPhone modelinin 157.5 x 77.4 x 7.7 mm boyutlarında olduğu bilgisi var. Yani cihaz mevcut iPhone X modeli kadar ince ancak ekran daha geniş ve daha uzun (Merak edenler için iPhone X’in boyutları 143.6 x 70.9 x 7.7 mm). iPhone X Plus’ın iPhone 8 Plus’la yaklaşık olarak aynı boyutta olduğu söylenebilir. iPhone 8 Plus 5.5 inç genişlikli ekrana sahip olsa da geniş çerçevesi nedeniyle 158.4 x 78.1 x 7.5 mm boyutlarında.

Akıllı telefonda bileşenlerin iPhone X ile aynı şekilde konumlandırıldığı -çentik, yan butonlar, Lightning portu, hoparlör, LED flaşlı çift arka kamera- görülüyor. Esasında cihazın iPhone X Plus adını taşıyacağı bilgisi de kesin değil ancak akıllı telefon iPhone X’in daha geniş ekranlı versiyonu olduğu için bu adı alması anlamlı olacaktır.

Söylentiler ürünün 6.5 inç genişlikli ekranının 1242 x 2688 piksel çözünürlük destekleyeceği yönünde. iPhone X’te 2716 mAh kapasiteli pil vardı, bu cihazda ise pil kapasitesinin en azından 3000 mAh seviyesinde olması bekleniyor.

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