Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp‘ta engellenen kişileri görmek için izlenmesi gereken aşamaları ele alıyoruz. WhatsApp tüm dünyada ve ülkemizde de çok ciddi bir kullanıcı kitlesine ulaşabilmiş durumda. Akıllı telefonu olan hemen her kullanıcının anlık mesajlaşma uygulaması olarak tercih ettiği çözüm konumunda. Haliyle arkadaşlar, akrabalar ve iş arkadaşlarıyla genellikle bu araç üzerinden iletişim kuruyoruz.

WhatsApp’ta zaman zaman bazı kişileri engellemek durumunda kalabilirsiniz. En azından sizi gereksiz kutlama mesajlarıyla rahatsız eden ve pek de yakın konumda olmayan bir akrabanız, artık görüşmek istemediğiniz arkadaş yahut eski sevgilinizi WhatsApp’ta mutlaka engellemişsinizdir. WhatsApp’ta engellemiş olduğunuz kişilerin listesini görme ihtiyacı hissedebilirsiniz.

WhatsApp: Engellenen Kişileri Görmek

Biz aşamaları WhatsApp’ın Android versiyonu üzerinden anlattık ama iOS sürümünde de benzer aşamaları izlemeniz yeterli olacaktır.

Android’li akıllı telefon kullanıyorsanız WhatsApp’ı açın ve arayüzde sağ üst kısımda yer alan üç noktalı simgeye sahip butona dokunduktan sonra beliren seçenekler arasındaki Settings‘e dokunun. iOS’te doğrudan Settings butonunu kullanabilirsiniz.

Account seçeneğine dokunun ve sonraki ekranda Privacy ile devam edin.

Android’de Blocked contacts, iPhone’da ise Blocked seçeneğini en alt kısımda göreceksiniz. Bu seçeneğe dokunduğunuzda engellediğiniz kişilerin isim, profil görseli ve numaraları karşınıza gelecektir.

Herhangi bir kişi için yaptığınız engellemeyi geri almak isterseniz üzerine uzun dokunun ve Unblock butonunu kullanın. Engellenenler listesine yeni bir kişiyi dahil etmek için sağ üst kısımdaki butondan yararlanabilirsiniz.

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