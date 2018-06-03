6.5 inç iPhone’un İşlenmiş Görüntüleri Ortaya Çıktı

Popüler paylaşımlara imza atan OnLeaks‘den yeni bir iPhone sızıntısı daha geldi. Dün yayımladıkları bütçe dostu 6.1 inç IPS LCD panelli iPhone’un ardından şimdi de 6.5 inç bir başka modelle daha karşı karşıyayız. Bu anlamda geriye 5.8 inç yalnız tek bir model kalmış bulunuyor.

6.5 inç iPhone

Şu ana kadar elimize geçenlere şöyle bir göz atarsak; 6.5 inç model iPhone’un OLED panelle geleceğini biliyoruz. Bu anlamda yeni bir iPhone X Plus serisinin doğacağı düşünülüyor. Çentikli tasarım fikri burada yerini korumuş. Ekran neredeyse çerçevesiz ve arka kısımda dikey olarak yerleştirilmiş çift lensli bir kamera düzeneği mevcut.

Kamera modülleri mevcut iPhone X ile benzer olarak dışa doğru şişkinler. Metal çerçeveli çentikli kısım Face ID için gerekli tüm sensörlere sahip. Aynı zamanda konuşma hoparlörü ve özçekim kamerası için hâlâ yer ayrılmış. Telefonun sızdırılan ölçüleri 157.5 x 77.4 x 7.7 mm. Son olarak cihazda herhangi bir parmak izi okuyucusuyla karşılaşmadığımızı belirtelim.

Bütçeye daha uygun 6.1 inç iPhone ile kıyaslandığında 6.5 inç model aşağıdaki gibi görünüyor.

Dileyenler buradaki YouTube videosuna göz atarak telefona daha 3 boyutlu bir bakış atabilir. Soru ve görüşleriniz için forum sayfamızı ziyaret etmeyi unutmayın.