Android‘li akıllı telefonlar için koyu mod / gece modu destekli web tarayıcılar ile karşınızdayız. Günümüzde akıllı telefonlar hayli başarılı ve parlak ekranlara ev sahipliği yapıyor. Özellikle gece ya da aydınlatması yetersiz ortamlarda ekran parlaklığını en düşük seviyeye çekseniz dahi web sayfaları gibi beyaz arka planlı arayüzlerde gözleriniz çok çabuk yorulabiliyor. Bu durumun farkında olan geliştiriciler son yıllarda uygulama ve yazılımlara gece modu / koyu mod özelliğini dahil etmeye başladı. Biz de Android’li akıllı telefonlarla uyumlu olan koyu mod / gece modu destekli web tarayıcılar için küçük bir rehber hazırlamak istedik.

Android: Koyu Mod / Gece Modu Destekli Web Tarayıcılar

Firefox

Firefox esasında gece modu / koyu mod özelliğine sahip değil ancak tıpkı PC versiyonunda olduğu gibi eklentilerle yeni özellikler kazanabiliyor. Firefox PC pazarında cazibesini Chrome’un yükselişiyle birlikte yıllar önce kaybetmiş olsa da yabana atılır bir çözüm değil.

Android dünyasında en çok eklenti seçeneğine sahip web tarayıcısı konumunda olduğunu belirtmemiz gerek. Tarayıcıya Simple night mode for Quantum veya Dark Mode eklentisini yüklemeniz yeterli olacaktır.

Opera Browser Beta

Opera çeşitli versiyonlarıyla birlikte uzun yıllar severek kullandığımız bir tarayıcıydı. Ne yazık ki UC Browser’ın yolunu izledi ve kilit ekranı reklamları ve anlamsız haber makaleleriyle bizi kendisinden uzaklaştırdı. Yine de PC ve Android dünyası için önemli bir seçenek olarak var olmayı sürdürüyor.

Uygulamanın stabil versiyonu gece moduna sahip değil fakat Beta versiyonunda bu özelliğe yer veriliyor.

Maxthon Browser

Maxthon kendisini en hızlı ve akıllı Android web tarayıcısı olarak nitelendiriyor; bu iddiasını kesin olarak doğrulamak mümkün olmasa da hızlı çalıştığını söyleyebiliriz. Arayüzü basit olsa da alışılageldik çözümlerle farklılıklar içermekte.

Standart çizginin dışına çıkan bir tarayıcı arayışındaysanız Maxthon Browser’a yönelebilirsiniz. Uygulamanın başarılı bir koyu mod özelliği var.

Puffin

Arayüzü Google Chrome’la benzerlik gösteren Puffin bazı teknoloji tutkunları tarafından Android’deki en hızlı web tarayıcısı olarak gösteriliyor. Standart aydınlık temasına ek olarak bir koyu tema seçeneği içeriyor.

Settings – Themes menüsüne erişip Dark seçeneği işaretlendiğinde bu koyu tema etkin hale geliyor. Arayüzle birlikte web sayfaları da koyu tona bürünüyor.

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