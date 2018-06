in

Samsung Galaxy S9 ve S9+ akıllı telefonlarda Mickey Mouse ve Diğer Özel AR Emoji’lerini Kullanmak için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Apple’ın iPhone X’teki Animoji’si favori Emoji’nizi kontrol etmek için kendi yüz hareketlerinizi kullanmanıza izin veriyor ancak Samsung, AR Emoji ile sizin etkileşimli ikonun odak noktası olmanızı sağlıyor. Ejderha ya da uzaylı olmak yerine Samsung, eşsiz görüntünüze uygun bir avatar oluşturmanıza imkan tanıyor.

AR Emoji, Samsung Galaxy S9 / S9+ akıllı telefonun ön kamerasını kullanarak yüzünüzü haritalandırıyor ve kişisel bir deneyimin kapılarını aralıyor.

Cihazda çeşitli özel AR Emoji’lerini kullanmak da mümkün. Bu noktada PyeongChang Olimpiyatları ve hatta Mickey Mouse gibi ilginç seçenekler karşınıza çıkacak. Özel AR Emoji’lerini akıllı telefonunuza dahil ederek eğlenceli vakitler geçirebilirsiniz. Yakın zamanda yeni özel AR Emoji seçeneklerinin de sunulacağını tahmin ediyoruz.

Samsung Galaxy S9: Mickey Mouse ve Diğer Özel AR Emoji’lerini Kullanmak

Öncelikle akıllı telefonda AR Emoji’nizi oluşturmanız lazım. O işlemi buradaki rehberimizde ele almıştık.

Kamera uygulamasını açın ve AR Emoji sekmesine erişin. Sağ kısımdaki + simgeli butona dokunun. Check out the latest stickers mesajı belirdiğinde OK butonunu kullanın. Burada indirilebilir durumdaki Emoji’ler listelenecektir. Dilediğinizi seçip Download seçeneğine dokunun.

Buradan daha fazla sayıda özel AR Emoji’ye ulaşmak için Galaxy Apps butonunu kullanabilirsiniz ancak bu yazıyı kaleme aldığımız dönemde çok fazla seçenek bulunmuyordu.

Paketi yükledikten sonra AR Emoji sekmesine erişip yüklediğiniz artırılmış gerçeklik Emoji’sini seçin. Her zaman olduğu gibi bu özel AR Emoji’ler kendi hareketlerinizi taklit edecek, böylece mükemmel pozu elde edebileceksiniz.

