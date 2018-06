Sony Xperia XZ2’ye Android P Beta yüklemek için izlenmesi gereken aşamalara bakacağız. Geçtiğimiz yıllarda Android işletim sisteminin yeni Beta versiyonları yalnızca Google cihazları için yayınlanıyordu. Bu yıl ilk kez, Android P Beta sürümünün Google Pixel serisi dışında yedi akıllı telefon modeli için de hazırlandığını gördük. Sony Xperia XZ2 de Essential Phone, Xiaomi Mi Mix 2S, Nokia 7 Plus, Oppo R15 Pro, Vivo X21 ve OnePlus 6 ile birlikte bu yedi ürün arasında yer alıyor.

Kurulum esasında zor değil, Sony’nin PC yazılımı Xperia Companion aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor. Bu yazılım hem Windows hem de Mac’te kullanılabiliyor. Sony’nin web sitesinden ücretsiz indirebilirsiniz. Android P Beta Sony Xperia XZ2’nin H8216, H8266 ve H8296 model numaralı varyantlarıyla uyumlu.

Sony Xperia XZ2’ye Android P Beta Yüklemek

Sony, Android P Beta’yı her ne kadar Xperia Companion aracılığıyla kurma imkanı sunuyor olsa da garanti kapsamı ile ilgili bir sorun yaşanıp yaşanmayacağı konusunda kesin bir bilgimiz yok.

Kamera kalitesinin biraz düştüğü, GPS’in yavaş çalıştığı, MTP protokolünün sıkıntılı olduğu, 4G modemin zaman zaman kendini yeniden başlattığı, WiFi Hotspot özelliğinin problem çıkarabildiği yönünde bilgiler mevcut. O nedenle gündelik işleriniz için kullandığınız Xperia XZ2’ye Android P Beta versiyonunu yüklemek istemeyebilirsiniz.

Teknolojiye meraklı bir kullanıcıysanız ve Android P Beta’yı deneyimlemek istiyorsanız Xperia Companion yazılımını bilgisayarınıza yükleyip çalıştırın. Klavyenizde Alt tuşuna basılı tutun ve arayüzdeki Software repair seçeneğine tıklayın.

Sonraki aşamada My device cannot be detected or started kutucuğunu işaretleyin ve Next butonuyla devam edin.

Xperia XZ2’yi kapatın. Güç azaltma tuşuna basılı tutarken bilgisayarınıza USB kablosuyla bağlayın. Cihaz fastboot modunda açılacaktır.

Xperia Companion akıllı telefonu algıladığında Android P Developer Preview software (advanced users)‘ı seçin ve Next butonunu kullanın.

İndirme işlemi internet bağlantı hızınıza bağlı olarak biraz zaman alabilir. Kurulumun da yine uzun sürebileceğini belirtelim. İşlem tamamlandığında program cihazla bilgisayarın bağlantısını kesmenizi isteyecek ve cihaz sorunsuz açılacaktır. İlk açılışın biraz zaman alabileceği unutulmamalı.

Soru, yorum ve değerlendirmeleriniz için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.