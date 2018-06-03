Vivo NEX’in 3 Farklı Sürümü Olacağı Doğrulandı

Vivo NEX ile ilgili yeni ve ilginç haberler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Vivo NEX S isimli yeni bir versiyonun Geekbench’de ortaya çıktığından söz etmiştik. Bu versiyonda Snapdragon 710 yonga seti kullanılıyor ve 6 GB RAM bulunuyordu. Ancak Çinli 3C şirketi şimdi yeni bir cihazın daha sertifikasını aldı: NEX A.

NEX A

Ne yazık ki listelemede cihazlarla ilgili pek fazla bilgi paylaşılmıyor. Yalnızca modellerin 5V/2A, 9V/2A ve 10V/2.25A şarj uyumlulukları olduğu ve USB-C üzerinden şarj edildiği bahsedilmiş. Bu noktada NEX A sürümünün Çin’e özel olacağı ve NEX S ile tam teşekküllü NEX’in tüm dünyada satışa sunulacağını tahmin ediyoruz.

En üst modelin havalı bir özçekim periskop kamerasına sahip olacağı kuvvetle ihtimal. Elbette Snapdragon 845 yonga seti kullanılacak ve 8 GB RAM ile 256 GB dahili depolama alanı olacaktır. Fakat fiyatlandırma tarafında en az 1000 USD seviyesi ile karşılaşmamız olası. Diğer taraftan daha bütçe dostu Snapdragon 710’lu ve 6 GB/128 GB depolama alanlı sürümün 800 USD‘den ucuz olacağı tahmin ediliyor. Bu versiyonda özçekim kamerası telefonun alt kısmına yerleştirilecek.

Cihazlar 12 Haziran günü Şanghay’da özel bir etkinlikte tanıtılacak. Bu anlamda bu tarihe kadar bizden daha fazla haber bekleyebilirsiniz.

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