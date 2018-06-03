WhatsApp’ı sabit hat numarasıyla kullanmak için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Bilindiği gibi WhatsApp’ı kullanmak için bir mobil numaraya ihtiyaç var. Uygulama bu nedenle tabletlere yüklenemiyor ve sadece akıllı telefonlara destek sunuluyor. Son dönemde bazı kurumsal firmaların sabit hat numaralarıyla WhatsApp’tan destek sunduklarını görmüş olabilirsiniz. Peki WhatsApp için mobil telefon numarasına ihtiyaç varken bu nasıl mümkün olabiliyor?

Faaliyetlerini Facebook bünyesinde yürüten WhatsApp bir süre önce iş dünyasını hedefleyen WhatsApp Business uygulamasını kullanıma sunmuştu. WhatsApp Business özetle işletme sahiplerine müşterileriyle daha sağlıklı şekilde iletişim kurabilmelerini ve işlerini büyütmelerine yardımcı olmayı sağlıyor.

Ayrı iş ve kişisel telefon numaraları olan kullanıcılar akıllı telefonlarında hem WhatsApp hem de WhatsApp Business uygulamasını çalıştırma imkanına sahipler. Tabii bunlar farklı numaralarla kullanılabiliyor. WhatsApp Business’in standart WhatsApp uygulamasının aksine sabit hat / sabit numara desteği de var. WhatsApp’ı sabit hat numarasıyla kullanmak oldukça kolay.

WhatsApp’ı Sabit Hat Numarasıyla Kullanmak

Şu anda yalnızca Android versiyonu bulunan ve yakın zamanda iOS platformuna da gelmesi beklenen uygulamayı Google Play uygulama mağazasında aratarak ya da aşağıdaki widget’a dokunarak akıllı telefonunuza yükleyebilirsiniz.

WhatsApp Business’ı WhatsApp’la birlikte kullanmanız için herhangi bir engel yok. Sadece WhatsApp Business için ayrı bir telefon numarası gerekiyor. Bu, mobil numara olabileceği gibi sabit hat numarası da olabiliyor.

WhatsApp Business’ı da standart WhatsApp uygulaması gibi yapılandırabiliyorsunuz. Eğer WhatsApp Business’ı sabit numara ile kullanmak istiyorsanız doğrulama sırasında sabit numarayı girdikten sonra kodu edinmek için Beni ara seçeneğini kullanın. Bu esnada ilgili sabit hattın bağlı olduğu telefonun yakınında olun. Çağrı gelince telefonu açın ve doğrulama kodunu dinleyin.

WhatsApp Business uygulamasında müşterilerinizin değerli bilgileri (web siteniz, konumunuz veya iletişim bilgileriniz gibi) bulmasına yardımcı olmak için işletmeniz için profil oluşturabiliyorsunuz. WhatsApp Business üzerinde belirlenen ismin daha sonra değiştirilemediğini belirtelim.

Müsait değilken Uzakta mesajı, size ilk mesaj attıklarında kendinizi tanıtan ve bilgilendiren Karşılama mesajını kullanarak müşterileriniz için daha ulaşılır olabiliyorsunuz.

WhatsApp Web hizmetini kullanarak bilgisayarınızın web tarayıcısı üzerinden daha etkin mesajlaşma gerçekleştirebilirsiniz. Uygulama WhatsApp’taki multimedya, ücretsiz görüşme, mesajlaşma, grup sohbeti, çevrimdışı mesajlar ve daha pek çok özelliği içeriyor.

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