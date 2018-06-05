Android Oreo yüklü Huawei ve Honor cihazlarda ses seviyesini yükseltmek için kullanılabilecek başarılı bir araçla karşınızdayız. Bir müzik tutkunu musunuz? Akıllı telefonunuzun sunduğu varsayılan ses seviyesi ve kalitesi sizin için tatmin edici değil mi? Eğer Android 8.0 Oreo işletim sistemi versiyonunu çalıştıran bir Huawei veya Honor akıllı telefona sahipseniz bu yazıda ele alacağımız araçla cihazda ses seviyesini ve kalitesini kayda değer şekilde iyileştirebileceksiniz. Göz atacağımız Viper4Android alternatifi çözüm SRS TruMedia Sound Mod adını taşıyor.

Android Oreo Yüklü Huawei ve Honor Cihazlarda Ses Seviyesini Yükseltmek

SRS TruMedia, Android’in özelleştirme topluluğunun hazırladığı en eski ses modlarından birisi konumunda. Bilindiği gibi Huawei kısa bir süre önce artık akıllı telefonlar için bootloader kilidi kaldırma desteğinin sunulmayacağını açıkladı. Önümüzdeki süreçte Huawei ve Honor cihazları root etmek mümkün olmayacak ya da bu işlem hayli zorlaşacak. Viper4Android ve Dolby Atmos gibi ses modlarının root erişimine ihtiyaç duyduğu düşünülürse root gereksinimi olmayan bir ses modunun değeri daha iyi anlaşılabilir.

SRS TruMedia ses modu Android 8.0 Oreo ve EMUI arayüzünü taşıyan Huawei ile Honor cihazlarda kullanılabiliyor. Ses seviyesini yükselttiği gibi bas ve tiz sesleri de iyileştiriyor. Kullanıcı yorumlarına bakılırsa ses seviyesinde % 20 civarında bir artış elde edilebiliyor.

Yapmanız gereken ise akıllı telefonun Settings > Security menüsünden Unknown Sources seçeneğini etkinleştirmek ve buradan ses modunun APK dosyasını indirmek. Kurulumu gerçekleştirip aracı çalıştırarak dinlemek istediğiniz içeriğe uygun seçimi yapabilir; bas ve tiz sesleri iyileştirebilirsiniz.

Soru, yorum ve değerlendirmeleriniz için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.