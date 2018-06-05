iPhone SE 2’nin tasarımının iPhone X’teki gibi çentikli olacağı Sonny Dickson tarafından paylaşılan fotoğraf ile doğrulandı. iPhone SE 2 modelinin iPhone X çentiği ile geliyor olması kimileri için avantaj, kimileri için ise dezavantaj olarak görünebilir. Ancak bu çentik iPhone X’teki kadar büyük olmayacak. Çünkü Apple, bildiğiniz gibi iPhone SE modellerini küçük iPhone severleri için tasarlamıştı.

iPhone SE 2 Modeli iPhone X Çentiği İle Geliyor

iPhone SE 2’de Face ID yerine standart 2D yüz tarayıcı olacak. Bu bilgi Apple severlerini hayal kırıklığına uğratabilir. Yine de sızılan fotoğrafların doğruluğundan emin olmamız mümkün değil. Sonny Dickson’un yaptığı paylaşımda iki adet ekran koruyucu görünüyor. Bu ekran koruyuculardan soldaki iPhone SE 2’ye, sağdakinin de iPhone X’e ait olduğu Sonny Dickson’un paylaşımında belirtiliyor. Sonny Dickson tarafından yapılan paylaşıma ulaşmak için buraya tıklayın.

Paylaşımdan da görüleceği üzere iPhone SE 2’nin çentiği iPhone X’e göre daha küçük olduğunu doğrular nitelikte. Ne yazık ki bu noktada elimize somut bir veri veya belge geçene kadar yapabileceğimiz şey sadece beklemek olacaktır.