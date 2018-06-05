Bu sene akıllı saat piyasası oldukça durgun olsa da, firmaların yeni modellerini duyurmasıyla birlikte tekrar hareketlenme yaşanmaya başladı. Bugün ise Lenovo yeni akıllı saat modeli olan Watch X‘i duyurdu. Lenovo Watch X’in 45 gün dayanma gücü ile geliyor olması çok ciddi bir dayanıklılık eseri olduğunun sinyallerini veriyor.

Lenovo Watch X 45 Gün Dayanma Gücü İle Geliyor

Akıllı saatin ilk göze çarpan özelliği 600 mAh bataryası ile 45 günü geride bırakabiliyor olmanız. Tabii zamanla pil ömrü ne olur sorusunun cevabını da önümüzdeki zamanlarda anlayacağız.

Lenovo Watch X’in düz kayış modeli ile deri kayış modeli mevcut. Deri kayış modelinin fiyatı 51 USD. Düz kayış seçeneği ise 4 USD daha düşük bir fiyata sahip.

Lenovo Watch X’in bir diğer özelliği ise 80 metreye kadar su geçirmiyor olması. Bunun yanı sıra kan basıncı testi, kalp ritmi testi ve Bluetooth 5.0 LE desteği bulunan Lenovo Watch X’in çıkış tarihinin yakın zamanda açıklanması öngörülüyor.