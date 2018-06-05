Bu yılın sonunda dizüstü bilgisayarlar ve 2’si 1 arada taşınabilir bilgisayarlarda görmeyi beklediğimiz Qualcomm Snapdragon 850 yongaseti resmiyet kazandı. Bu yonga esasında şu anki amiral gemisi akıllı telefonlarda yer alan Snapdragon 845 yongasetinin daha hızlı versiyonu ve Windows-on-ARM cihazlarda kullanılan Snapdragon 835 yongasetinin yerini alacak.

Qualcomm bu yongayı kullanacak olan cihazlar için bir referans tasarım da belirlemiş görünüyor. Görsele bakılırsa Surface benzeri tablet ve katlanabilir klavye form faktörü uygun görülmüş.

Snapdragon 850 Yongasetinin Detayları Gün Yüzüne Çıktı

Tabletlerde alan daha fazla ve daha etkin soğutma sağlanabiliyor. Kryo 385 Gold işlemci çekirdeklerinin saat hızının 2.95 GHz seviyesine taşındığı ifade ediliyor. Bu, ellbette performans kazanımı olacağı anlamına geliyor.

Snapdragon 835 yongasetli taşınabilir bilgisayarlara kıyasla % 30 daha yüksek performans ve % 20 uzun pil ömrü vaat ediliyor. Tanıtılacak cihazlar çok günlü pil ömrü sunma iddiasıyla lanse edilecek. X20 LTE modemin 1.2 Gbps indirme hızı desteği olduğu belirtiliyor.

Microsoft, ARM Windows’u kısa süre önce 64-bit Edge ile güncelledi. İşletim sistemine HDR desteği eklendi ve aptX HD ses desteği kazandırıldı.

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