Telegram’da silinen fotoğraf ve videoları geri getirmek için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Telegram en başarılı anlık mesajlaşma uygulamalarından birisi konumunda. WhatsApp ve benzeri çözümlere kıyasla çok sayıda ekstra özelliğe bünyesinde yer veriyor. Kendisini imha eden mesajlar, büyük boyutlu dosya gönderip alabilme, süper gruplar, kanallar ilk akla gelenlerden.

Telegram’da mesajlar bulut depolama ortamında saklanıyor, Telegram hesabınıza diğer telefon ve PC’lerden eriştiğinizde bu mesajları görebiliyorsunuz. Sorun ise herhangi bir mesajı kullandığınız bir cihazdan sildiğinizde içeriğin tamamen siliniyor olması. Bu yazıda ele alacağımız aşamaları izleyerek Telegram’da silinen fotoğraf ve videoları geri getirmek mümkün kılınabiliyor. Fotoğraf ve videolar dışında ses dosyaları, GIF’ler ve PDF dökümanları gibi içerikleri de elde edebilirsiniz.

Telegram’da Silinen Fotoğraf ve Videoları Geri Getirmek

Başlamadan önce bu yöntemin aşağıdaki aşamaları uygulamaya başladıktan sonraki zamanlar için işe yaradığını belirtelim. Telegram’da silmiş olduğunuz fotoğraf veya videoyu geri getirebilmek için ilgili içeriği galeriye kaydetmiş olmanız lazım. Bunun için ilgili içeriği açıp arayüzde sağ üst kısımda bulunan üç noktalı simgeye sahip butona dokunduktan sonra Save to gallery seçeneğini kullanmanız gerekmekte. Fotoğraf ve videoları bu şekilde cihaza kaydederseniz sonrasında Telegram’dan silseniz dahi kolayca elde edebilirsiniz.

Sildiğiniz bir içeriğe ulaşmak için akıllı telefonunuzda dosya yöneticisi uygulamasını açın, Telegram klasörüne gidin. Daha önce kaydetmiş olduğunuz fotoğrafları Telegram Images, videoları ise Telegram Video dizininde bulabilirsiniz. Ses dosyaları Telegram Audio, dökümanlar Telegram Documents klasöründe saklanıyor.

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