Lenovo Z5’in Basın Görselleri Doğruları Yansıtmadı

Lenovo Z5 haberleri yaklaşık bir ay önce mayıs ayında şirketin genel başkanı Chang Cheng’in Weibo hesabından paylaşmış olduğu bir fotoğrafla başlamıştı. Fotoğraf bizlere hem üstte hem de altta neredeyse çerçevesi bulunmayan bir telefonu göstermişti. En önemlisi de, telefonun üst kısmında çentik benzeri herhangi bir kısım yoktu. Tasarım itibariyle Mi MIX cihazlarını andırıyor ancak bir adım daha öne gidilmiş izlenimi uyandırıyordu.

Lenovo Z5

Ardından bugün olanlar oldu. Şirket en sonunda söz konusu telefonu piyasaya çıkardı ve Lenovo’nun pazarlama kampanyasının hiç de doğruyu yansıtmadığı anlaşıldı. Telefonun hem geniş bir çene kısmı var hem de üstte bir çentiği bulunuyor. Kısacası, merak uyandırmak için paylaşılan fotoğraf aslında bir yalan.

Ancak her şeyin burada bittiğini düşünüyorsanız yanıldınız. @Universelce isimli Twitter kullanıcısı, basın görselleri ile telefonun kendisini yan yana getirerek karşılaştırmış. Görünüşe bakılırsa, çerçeveler, ekrana doğru dört bir yandan kalınlaştırılmış. Bu hızla giderse telefonun çıkışa doğru geriye bir ekranı kalmayacağı düşünülüyor.

Burada kıvrılması gereken bir şey açıkçası yok. Lenovo açıkça yalan söyledi. Müşterlerini ve medyayı yeni cihazı hakkında kandırdı. Önce çentik konusunda sonra da telefonun çerçevelerini ince göstererek iki kez yalan söylemeleri kesinlikle kabul edilebilir bir şey değil. Z5’in en büyük özelliği görünüşe göre yalanları ‘.