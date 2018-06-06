Motorola One Power Artık Çıkışa Çok Yakın

Motorola One Power akıllı telefonu ile ilgili önceleri az sayıda yeni bilgiye ulaşmıştık. Birkaç işlenmiş görüntü, bir gerçek fotoğraf ve doğrulanmamış donanım bilgileri dışında telefon hakkında fazla bir şey bulmak mümkün olmuyordu. One Power hakkında bilinmeyen hâlâ çok şey var ancak görünüşe bakılırsa Çinli yetkililer sertifikalandırılma için doğru zamanın geldiğine karar vermiş.

3C sertifikasyon sayfasında Motorola One Power model numarasıyla listeleniyor ve bu numara ise XT1942-1. Tabii bunun başka bir cihaz olması da söz konusu. Ancak Moto Z3 Play’in bugün tanıtıldığını göz önüne alırsak, şirketin üzerinde çalıştığı sıradaki cihazın One Power olması en kuvvetli ihtimal.

Motorola One Power

Ne yazık ki, 3C raporunun bizlere verdiği pek fazla bilgi yok. Model numarası ve şarj seviyeleri (5V/3A, 9V/2A ve 12V/1.5A) dışında en yüksek 18 W çıkış gücünün desteklendiğini görüyoruz. Bu da bizlere Quick Charge desteğinin bulunduğunu gösteriyor.

3C sertifikasının alınmasıyla birlikte cihazın artık çok geçmeden marketlere ulaşmasını bekiyoruz. Eğer fiyatlandırma doğru yapılırsa, Android One işletim sistemini çalıştırması beklenen Motorola One power firmanın dönüş noktası olabilir.

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