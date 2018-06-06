OnePlus Bullets Wireless Kulaklıkları Üç Dakika İçinde Satıldı

Sınırlı sayıda üretilmiş OnePlus Bullets ve Silk White kablosuz kulaklıkları bugünün erken saatlerinde satışa sunuldular. Ancak kulaklıkların satış performansı hafife alınmışa benziyor. Zira satışa sunulduktan yalnızca üç dakika içerisinde tükenmişler.

Şirketin kurucu ortağı Carl Pei’nin paylaştığı tweet‘te Avrupa’daki satışın birkaç dakika içerisinde tamamlandığı belirtilmiş. Pei, gönderisinde en kısa zamanda stokların yenileceğini söylemiş.

OnePlus Bullets

Ancak, ABD ve Kanada’daki kullanıcılar biraz daha şansılılar. Zira Bullets Wireless biz bu yazıyı yazarken hâlâ stokta görünüyor. Tabii bunun iki anlamı olabilir; ya Kuzey Amerika‘da stoklar daha geniş tutulmuştu ya da Avrupa‘daki talep daha yüksekti.

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