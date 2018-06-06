Xiaomi Mi A2’nin Donanım Bilgileri Resmileşti

Xiaomi‘nin uzun zamandır beklenen Mi A2 duyurusu için artık sona gelinmiş olabilir. Telefon hali hazırda Geekbench testlerine tabi tutuluyor. Yani resmi çıkış artık çok uzak olmamalı. Bilindiği üzere Xiaomi Mi A2, firmanın Mi 6X’inin stok Android çalıştıran bir versiyonu. Tıpkı MIUI çalıştıran Mi 5X’in karşılığı Mi A1’de olduğu gibi.

Xiaomi Mi A2

Yine benzer biçimde, Mi A2 kardeşi Mi 6X ile neredeyse aynı donanıma sahip. Ekran LCD ve 5.99 inç büyüklüğünde. Kamera tarafında 12 MP + 20 MP çözümleri sunuluyor. Özçekim kamerası yine 20 MP ve kullanılan çipset Snapdragon 660. RAM için 4 GB ve 6 GB seçenekleri mevcut. Görüldüğü gibi Mi A2, Geekbench testinde 4 GB RAM ve Android 8.1 çalıştırıyor.

Xiaomi Mi 5X geçtiğimiz ağustos ayında ve Mi A1 ise eylül ayında tanıtılmıştı. Mi 6X ise nisan’da duyurulmuştu. Bu zaman aralığı göz önüne alındığında, Mi A2 çok yakında resmiyet kazanabilir.

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