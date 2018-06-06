Xiaomi Redmi 6 Akıllı Telefonu 12 Haziran’da Geliyor

Redmi 6A‘nın ardından Redmi 6‘nın TENAA üzerinde listelendiğini görmüştük. Xiaomi bugün geriye kalan tüm perdeleri kaldırmaya karar verdi ve bütçeye uygun yeni serisinin çıkış tarihini Weibo üzerinden açıkladı. Şirket yeni cihazlarını 12 Haziran tarihinde Pekin’de bir etkinlikle tanıtmayı planlıyor.

Redmi 6’nın önde, içinde özçekim kamerası, kulaklık ve uzaklık sensörünün yer aldığı beyaz bir çentikle gelmesi bekleniyor. Önceki TENAA listelemelerine göre panel, 19:9 en boy oranında, Full HD+ çözünürlüğünde ve 5.84 inç büyüklüğünde olacak. Bunun yanı sıra, Redmi 6 Plus ve Redmi 6 Pro isminde daha uzun ekranlı ve sekiz çekirdekli başka modellerin varlığı da iddialar arasında.

Xiaomi Redmi 6

Redmi serisinde fiyat spekturumunun en altında bulunan bir cihaz daha var. Bu alanın daha önceleri Çinli bir düzenleyicinin web sayfasında ortaya çıkan Redmi 6A tarafından doldurulması bekleniyor. Rapor edilene göre cihaz için iki ihtimal söz konusu; ya önde bir parmak izi okuyucusu ve arkada çift kamerası olacak ya da ne bir sensöre ne de çift kamera düzeneğine sahip olacak.

Önümüzdeki perşembe günü Xiaomi’nin gerçekten dört yeni cihaz çıkarıp çıkarmayacağını görmüş olacağız. Bu gün bir anlamda yeni telefon tanıtımlarıyla dolu bir gün olacak. Zira Vivo da aynı zamanda Şanghay’da bir etkinlik düzenlemeyi ve yeni NEX serisini tanıtmayı planlıyor.

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