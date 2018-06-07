Imgur’a sesli GIF yüklemek için izlenmesi gereken aşamaları ele alacağız. Imgur birkaç yıl önce GIF içeriklerin daha hızlı yüklenmesi ve daha akıcı oynatılmasını sağlayan GIFV’yi tanıtmıştı. Imgur şimdi ise GIF’lere ses desteği kazandırıyor. Bu, esasında çok düşük çözünürlüklü video demek ama o içerikler hala GIF olarak tanımlanıyor.

Şu anda sesli GIF içerikler Imgur’un yalnızca iOS uygulamasıyla yüklenebiliyor; bu desteğin Android uygulaması ve web arayüzüne önümüzdeki günlerde kazandırılması bekleniyor.

Imgur’a Sesli GIF Nasıl Yüklenir?

Imgur’a sesli GIF yüklemek için servisin iOS uygulamasını son versiyonuna güncellediğinizden emin olun. Uygulamayı çalıştırın, kamera rulonuzdan GIF’e dönüştürülmek üzere bir video seçin. İçerik maksimum 30 saniye uzunluğunda olabiliyor, bu nedenle daha uzun bir video dosyası seçtiyseniz videoyu kesmeniz gerekecek.

Videoyu uygun şekilde kısalttıktan sonra hoparlör simgesine dokunarak sesin etkinleştirilmesini sağlayın. Paylaşımınıza başlık girin, etiketleri yazın ve yüklemek için Post butonuna dokunun. Imgur, topluluk üyelerine yükleyecekleri GIF içeriklerde sesi etkinleştirmeye davet ediyor.

GIF içerikler kısa süre içerisinde yükleniyor fakat bazen sorun çıkabildiği belirtiliyor. Yüklediğiniz görseli göremiyorsanız tekrar yüklemeyi denemelisiniz.

Imgur’da gezinirken GIF’lerdeki seslerle ilgili endişeye kapılmanıza gerek yok çünkü içerik görüntülemede ses varsayılan olarak devre dışı bırakılmış durumda. Sesi dinlemek için arayüzdeki hoparlör simgesine dokunmak gerekiyor. GIF içerikler genel olarak düşük çözünürlüklü olsalar da ses desteğinin sunulması sevindirici.

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