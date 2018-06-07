Geçtiğimiz günlerde basın görselleri sızdırılan Oppo Find X’in tanıtım tarihi belli oldu. Eğer bir değişiklik olmazsa tanıtım tarihi 19 Haziran olarak görünüyor. Oppo şirketi Paris‘de gerçekleştirilecek olan bir etkinlikte telefonun sunumunu yapacağını belirtti. Bunların yanı sıra Oppo Find X‘in posterinde başka bir teknik detaya rastlanmadı.

Oppo Find X’in Tanıtım Tarihi Belli Oldu

Oppo Find X, Qualcomm Snapdragon 845 gibi güçlü bir işlemciye sahip. RAM tarafında ise 6 GB veya 8 GB değerlerinde olacağı da söylentiler arasında yer alıyor. Belki de bu iki RAM seçeneği ayrı ayrı cihazlarda da görülebilir. Öte yandan Oppo Find X’in dahili depolamasının 256 GB’lık bir alana sahip olacağı konuşuluyor. Oppo Find X’de kullanılacak olan çift kameranın 5x optik yakınlaştırma özelliğine sahip olacağı da sızıntı bilgiler arasında yer alıyor.

Oppo Find X’in çıkış tarihi ve fiyatı Paris‘de yapılacak olan tanıtımda açıklanacak. Etkinliğin bir Avrupa kentinde olmasının sebebi, Oppo’nun Samsung ve Huawei firmaları ile net bir şekilde rekabet içine girmek istemesinden kaynaklanıyor. Oppu’nun yeni amiral gemisinin Asya pazarında sunulması bekleniyorken, şu aşamada ABD pazarında ise sunulması beklenmiyor. Bakalım Oppo şirketinin yıllar sonra piyasaya sunacağı yeni amiral gemisi beklentileri karşılayabilecek mi?