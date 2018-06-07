Telegram’da Kendini İmha Eden Mesajlar Göndermek için izlenmesi gereken aşamaları ele alacağız. Sevdiğimiz anlık mesajlaşma uygulamalarından birisi olan Telegram’la ilgili bir rehberle daha karşınızdayız. Kendini imha eden mesaj konsepti genellikle anlık gönderilen ve kısa içerikleri kapsıyor ve alıcı mesajı gördükten sonra mesaj otomatik olarak siliniyor.

Snapchat ile popüler hale gelen bu özellik daha sonra Instagram’a da dahil edildi. Son olarak Gmail’de kendini yok eden e-postalar gönderebilme özelliğinin devreye alındığını gördük. Bu özellik arkadaşınıza cihazının galerisine kaydetmesini istemediğiniz fotoğraf ve videoları göndermek istediğiniz durumlarda oldukça yararlı oluyor. Telegram kendisini yok eden fotoğraf ve videolar gönderme özelliğini geçen yıl kullanıma sunmuştu. Telegram’da Kendini İmha Eden Mesajlar Göndermek hayli kolay.

Telegram’da Kendini İmha Eden Mesajlar Göndermek

Biz aşamaları Telegram’ın Android versiyonu üzerinden anlattık, iOS’li cihazlarda da benzer aşamaları izlemeniz yeterli olacaktır.

Bu arada Telegram’da kendini imha eden metin mesajları gönderemeyeceğinizi belirtelim. Bu özellik yalnızca fotoğraf ve video gönderimi için kullanılabiliyor.

Öncelikle Telegram uygulamasını açın ve kendini imha eden mesajı göndermek istediğiniz kişiyi seçin.

Arayüzde sağ alt kısımda, mesaj kutucuğunun hemen yanında bulunan dosya eki / ataç simgesine dokunun.

Karşınıza gelen arayüzden kamerayı, galeriyi ya da videoların yer aldığı dizini seçerek göndermek istediğiniz içeriği elde edin. Birden fazla fotoğraf ya da video seçilebiliyor.

Seçtikten sonra hemen Send seçeneğine dokunmayın, ilgili video ya da fotoğrafın üzerine dokunarak seçeneklerin belirmesini sağlayın. Alt kısımdaki çalar saat simgesine dokunun. Zamanlayıcıyı 1 saniye ile 1 dakika arasında ayarlayabilirsiniz. Tercihinizi yaptıktan sonra sağ alt kısımdaki Done butonunu kullanın.

Birden fazla fotoğraf ya da video gönderecekseniz geri dönerek tüm içerikler için aynı işlemi gerçekleştirin ve son olarak Send butonuna dokunun.

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