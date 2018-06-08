Android ve iOS‘te videodan GIF yapmak için izlenmesi gereken aşamaları ele alacağız. GIF görselleri internette hemen her platformda karşımıza çıkıyor. Kullanıcılar bu görsellerden genellikle kelimelerin yetersiz kaldığı durumlarda duygularını ifade etmek için yararlanıyor. Küçük boyutta oldukları ve popüler sosyal ağlar ile anlık mesajlaşma uygulamalarında desteklendikleri için ilgi görüyor.

Çeşitli internet sitelerinden milyonlarca farklı GIF bulabilmeniz mümkün ancak siz özel içerikler oluşturmak isteyebilirsiniz. Özellikle izlediğiniz çeşitli videolar sizde GIF oluşturma hevesi uyandırabilir. Android ve iOS işletim sistemli akıllı telefonlarda videodan GIF yapmak için kullanabileceğiniz başarılı bir uygulama mevcut.

Android ve iOS: Videodan GIF Yapmak

Ele alacağımız GIF oluşturma uygulamasının Android ve iOS işletim sistemleriyle uyumlu versiyonları bulunmakta. GIF düzenlemede kullanılabilecek çeşitli özellikleri de var. Bu aşamaları Android’li bir cihaz üzerinden gösterdik ama benzer işlemleri iOS’te de uygulayabilirsiniz.

Öncelikle akıllı telefonunuzun uygulama mağazasında aratarak ya da aşağıdaki widget’lar aracılığıyla ImgPlay – GIF Maker uygulamasını akıllı telefonunuza yükleyin.

Uygulamayı çalıştırın ve arayüzde sol üst kısımda bulunan Photos to GIF seçeneğine dokunun. Açılan menüden Video to GIF‘i seçin. Cihazınızda yer alan videolar listelenecektir.

GIF oluşturmada kullanacağınız videoyu seçin. Arayüzde çok sayıda video varsa ve aradığınız dosyayı bulmakta zorlanıyorsanız üst kısımda Gallery yazan kısma dokunun ve kullanmak istediğiniz videonun yer aldığı klasörü seçin.

Videoyu seçtiğinizde üst kısımda bir kaydırma çubuğu belirecek. Buradan videonun dilediğiniz kısımlarını kesebilirsiniz. Seçiminizi yaptıktan sonra sağ üst kısımdaki Next butonunu kullanın.

Sonraki ekranda duraklatma, filtre uygulama, farklı font ve renklerde metin ekleme, oynatma hızını değiştirme gibi seçeneklerden yararlanabilirsiniz. Next butonu ile devam edin.

Save butonuna dokunduktan sonra kalite seçimini yapabilir ve dosyanın GIF formatında kaydedilmesini sağlayabilirsiniz. Oluşturduğunuz GIF’i Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp gibi platformlarda paylaşabilmeniz mümkün.

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