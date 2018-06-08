Çentikli Google Pixel 3 XL Prototipi Sızdırıldı

Geride bıraktığımız birkaç haftada Google Pixel 3 ve 3 XL akıllı telefonları hakkında daha fazla söylentiler duymaya başladık. Bu cihazların ekim ayında tanıtılması bekleniyor. Daha büyük olan modelin ekranında bir çentik bulunduğu önceki sızıntılarda ortaya çıkmıştı. Küçük olanda ise bu söz konusu değildi.

Bugün ortaya çıkan yeni Pixel 3 XL görselleri ile bu teorinin yarısı doğrulanmış oldu. Önlü, arkalı bu fotoğraflar Pixel 3 XL’in genel hatlarını kolaylıkla anlamamızı sağlıyor.

Google Pixel 3 XL

Arkadan bakıldığında cihaz Pixel 2 XL ile şaşırtıcı biçimde benzer hissettiriyor. Zira buradaki tek fark kamera ile LED flaş arasına yerleştirilen bir sensör olmuş. Bu da LED flaşın sadece biraz daha sağa kaymasıyla sonuçlanmış.

Evet, ne popülerleşen çift kamera akımını ne de Huawei P20 Pro’nun üçlü kamera düzeneğini o kadar da ciddiye almayan Google’ın, söylenildiği gibi arkada tek bir kamera kullanmayı seçtiği görülüyor. Pixel serisinin kamera tarafında her zaman başarılı olduklarını unutmayalım.

Önde kesinlikle bir çentik kullanılıyor ve bu kez cihazın genel boyutuna kıyasla biraz uzun tutulmuş. Bu çentikte kulaklık ve bunun her iki tarafına yayılmış iki adet kamera lensi yer alıyor. Google belki de Pixel 3 XL’i çift ön kamerası ile pazarlamayı seçmiş olabilir. Elbette ikinci sensörün yüz tanıma ile ekran kilidi açma gibi bir özellik için kullanılması ihtimali de var. Bunlar hakkında daha fazla bilgiye ihtiyacımız olacak.

Büyük bir alt çerçeve ya da diğer adıyla “çene” ile karşı karşıyayız. Bu anlamda kesinlikle tam ekran bir telefon olmayacağı ortada. Öndeki iki hoparlörden biri bu kısımda bulunuyor.

Fotoğraftaki prototipin 4 GB RAM‘i ve 128 GB depolama alanı var. Snapdragon 845 diğer bir önemli donanım bilgisi. Cihazın kod adı “crosshatch” ve daha önceleri sızdırılan bir isimdi. Arkada üzeri pembe ile çizilen kısımda prototipin markasını gizlemek için kullanılan farklı bir logo olduğu düşünülüyor. Her zamanki gibi burada Google’ın tescilli logosu G‘yi göreceğiz.

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