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Sony Xperia XZ3’ün Donanım Bilgileri Açığa Çıktı

Sony Xperia XZ3‘e ait olduğu iddia edilen bir donanım tablosu Japonya’da sızdırıldı ve telefonun yeni özelliklerini ortaya çıkardı.

Tabloya bakıldığında Xperia XZ2’ye kıyasla minik bir güncelleme izlenimi uyandırıyor. RAM kapasitesinde 6 GB ile karşılaşıyoruz ve bu da önceki seriye göre bir miktar artış demek. Xperia XZ2 Premium’un çift kamera düzeneğinin yeni Xperia XZ3’de kullanılacağı ayrıca gözlerden kaçmıyor; 19 MP (25 mm, f/1.8, 1/2.3 inç 1.22 µm) + 12 MP B/W (f/1.6, 1/2.3 inç, 1.55 µm). Ayrıca özçekim kamerası yine aynı görünüyor: 13 MP f/2.0.

Xperia XZ3 aynı zamanda Sony’nin şu anki çözümüne kıyasla biraz daha hafifletilmiş ve inceltilmiş.

Sony Xperia XZ3

Sony Xperia XZ3

Eğer bu tablonun doğru olduğu ortaya çıkarsa, Xperia XZ3’ün 5.7 inç 2160 x 1080 LCD bir ekrana sahip olacağını ve selefi gibi Snapdragon 845 yonga setini taşıyacağını söyleyebiliriz.

Sony Xperia XZ3’ün Berlin’deki IFA kongresinde duyurulması bekleniyor. Bu etkinlik 31 Ağustos tarihinde gerçekleşecek. O zamana dek daha fazla sızıntıyla karşılaşacağımızı düşünüyoruz.

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