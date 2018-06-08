Vivo NEX ve NEX S’den Sadece Biri Ekran İçin Parmak İzi Sensörüyle Gelecek

Vivo‘nun APEX konsepti üzerine inşa edilen NEX isimli akıllı telefonları hakkında şimdiye dek birçok farklı ve ilginç şey duymuştuk. 12 Haziran’daki heyecan verici çıkışa az bir zaman kalmışken, şimdi önemli bir bilgi daha ortaya çıktı. Vivo’nun resmi web sitesinden aktarılanlara göre yeni telefonlardan yalnızca bir tanesinde ekran içi parmak izi sensörü sunulacak.

Vivo NEX S

Vivo NEX ve NEX S firmanın resmi web sitesinde kazayla kısa bir süreliğine yayına alındılar. Bu zaman zarfında cihazlara dair önemli bilgiler elde edildi. Bunlardan ilki Vivo NEX S‘in aslında ailenin üst sınıf modeli olacağı. Daha sade bir isme sahip Vivo NEX mütevazi versiyon olacak.

Vivo NEX S içerisinde Snapdragon 845 yonga seti ve 8 GB RAM ile geliyor. Bunun yanı sıra 6.59 inç büyüklüğünde devasa bir ekrana ve 1080 x 2316 piksel çözünürlüğe sahip. Batarya kapasitesinin ise 4000 mAh olduğunu öğreniyor ve böylelikle yeni “iPhone katilini” ilan etmiş oluyoruz. Şaka bir yana; Vivo NEX S’in ön tarafında 12 MP ve 5 MP iki adet kamera ile karşılaşıyoruz. Öndeki 8 MP periskop kamera özçekim ve görüntülü görüşme görevlerini üstleniyor.

Daha bütçe dostu NEX, Snapdragon 710 çipseti ve 6 GB RAM‘i ile dikkat çekiyor. Bu iki donanımın haricinde geriye kalan her şey yerini koruyor. Ancak fiyat seviyesini daha makul bir düzeye indirmek adına ikonik ekran için parmak izi okuyucusuyla bu modelde ne yazık ki karşılaşamıyoruz. Normal NEX, arkada geleneksel parmak izi sensörüyle geliyor. Ayrıca periskop kameradan da pek emin değiliz.

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