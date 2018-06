in

Apple iPhone‘da Touch ID Bu iPhone’da Etkinleştirilemiyor hatası ile karşı karşıya kalıyorsanız sorunun çözümü için yararlanabileceğiniz bir yöntemi paylaşacağız. Kapalı olan iPhone’u açtığınızda ya da cihazı yeniden başlattığınızda Unable to activate Touch ID on this iPhone / Touch ID Bu iPhone’da Etkinleştirilemiyor hata mesajını alıyor olabilirsiniz. Biz bu hata ile karşılaştığımız bir cihazda sorunu aşağıdaki aşamaları uygulayarak çözebildik. Sizler için de faydalı olacağını umuyoruz.

Touch ID Bu iPhone’da Etkinleştirilemiyor Hatası ve Çözümü

Settings > Touch ID & Passcode > Add a Fingerprint… menüsüne eriştiğinizde burada listelenen parmak izinin bulunmadığını göreceksiniz.

Use Touch ID For bölümü altındaki seçenekler devre dışı durumda olacaktır. Bu seçenekleri etkinleştirmek istediğinizde hata mesajı alacaksınız.

Settings > Touch ID & Passcode menüsüne gidin ve kilit ekranı parolanızı girin. Turn Passcode Off‘a dokunun ve parolayı tekrar girin. Karşınıza gelen penceredeki Turn Off seçeneğine dokunup parolayı tekrar girin. Parola devre dışı kalacaktır.

Akıllı telefonu kapatın ve beş dakika kadar bekleyin. Cihazı açın.

Touch ID and Passcode menüsüne erişin ve Turn Passcode On seçeneğine dokunun.

Sonraki ekranda Keep seçeneğine dokunun, bu sayede parmak izinizi tekrar tanımlamak zorunda kalmayacaksınız.

Şimdi bir parola oluşturmanız gerekiyor.

Apple ID’nizin parolası istenebilir, bu durumda hesabınızın parolasını da girin.

İki aşamalı doğrulama sistemini etkinleştirmek isteyip istemediğiniz sorulacaktır, güvenlik için bu özelliği devreye almanızda fayda var.

Bu aşamaları izledikten sonra Touch ID yola çalışması gerektiği gibi devam ediyor. Sorunu bu şekilde çözemiyorsanız teknik servisten yardım isteyebilirsiniz.

Soru, yorum ve değerlendirmeleriniz için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.