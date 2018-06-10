Android ve iOS‘te Facebook Messenger profil kodunu paylaşmak için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Snapchat uygulamasını kullanıyorsanız Snapcode’lara aşinalığınız var demektir. Snapcode’lar tüm kullanıcılar için farklı oluyor ve bu kodu uygulama aracılığıyla tarattığınızda ilgili kişiyi hızlı şekilde ekleyebiliyorsunuz. Benzer bir özellik Facebook Messenger’a da kazandırılmış durumda.

Her bir kullanıcı Messenger profil koduna sahip ve bu kod sayesinde diğer kullanıcılar kendilerini Messenger’da kolayca ekleyebiliyor. Bir kullanıcıyı Messenger’da eklediğinizde Facebook arkadaş listenize otomatik olarak eklemiş olmuyorsunuz fakat kod ekranından profil sayfasına kolayca gidebiliyorsunuz.

Facebook Messenger Profil Kodunu Paylaşmak

Messenger profil kodu yalnızca mobil uygulamalar aracılığıyla görüntülenebiliyor. Messenger’ın web arayüzünden bu özelliği kullanabilmek mümkün değil. Kodu paylaşmak için de Facebook Messenger uygulamasının akıllı telefonunuzda kurulu olması lazım.

Paylaşmak için iki farklı yöntem mevcut. Kodu bizzat paylaşabilir ya da ekran görüntüsü aracılığıyla iletebilirsiniz.

Messenger profil kodunu görüntülemek için Messenger uygulamasını açın ve üst kısımda arama kutucuğunun kenarında bulunan profil görselinize dokunun. Profil görselinizin etrafındaki çembersel şekil kodunuzu oluşturuyor. Alternatif olarak People sekmesine gidebilir ve Scan Code seçeneğine dokunabilirsiniz. Tarayıcı kodu görüntüleme ve onu görsel olarak paylaşmayı sağlayan ikinci bir sekmeye sahip.

Messenger’da profil kodunu taratmak için uygulamayı açın ve People sekmesine gidin. Üst bölümdeki Scan Code seçeneğine dokunun. Kamera açıldığında iki seçeneğiniz olacak: Bir kodu kameradan canlı olarak taratabilir ya da işlemi galerinizde yer alan bir ekran görüntüsünden gerçekleştirebilirsiniz.

Kodu çevrenizde yer alan bir akıllı telefonun ekranından taratmak için kamerayı o cihazın ekranına doğru yöneltin. Size gönderilmiş ekran görüntüsündeki kodu taratmak için kamera arayüzünde sol alt kısımda yer alan butona dokunun ve ilgili görseli seçin.

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