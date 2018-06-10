Honor 10 Önemli Bir Yazılım Güncellemesi Alıyor

Bazı kullanıcılar Honor 10 için COL-L29 8.1.0.120 yapı numarasına sahip yeni bir yazılım güncellemesi almaya başladılar. Güncelleme kullanıcıların ilgisini çekebilecek bir takım yeni özellikler ve iyileştirmelerle geliyor.

Honor 10

Parti Modu muhtemelen bunlardan ilki olacak. Bu özellik kullanılarak telefonlar NFC ile birbirine bağlanabiliyor ve bir müziği aynı anda çalarak çevreleyici bir müzik deneyimi oluşturabiliyorlar. Honor View 10 da bu uygulamayı almıştı ancak her iki cihazın Parti Modu ile birbirine bağlanıp bağlanamadığını henüz bilmiyoruz. Ancak eğer söz konusu uygulama Honor cihazları ile sınırlı tutulursa, özelliğin kaç kişi tarafından gerçekten kullanılacağından emin değiliz.

Varsayılan kamera uygulaması yeni yapay zeka özelliklerine kavuşmuş. Örneğin bir fotoğraf çektiğiniz zaman, mevcut sahne göz önüne alınarak yapay zekanın hangi efektleri fotoğrafınıza uygulayacağını gösteren bir mesaj ekranınızda beliriyor.

Parmak izi sensörü de ufak bir iyileştirme almış. Telefon artık parmak izinin ne kadar iyi kaydedildiğini tespit edebiliyor ve belli açılardan tanınıp tanınmayacağını söyleyebiliyor. Bir mesaj belirerek parmak izinizi silmeniz ve yeniden kaydetmeniz tavsiye ediliyor.

Diğer yenilikler arasında farklı temalar, canlı duvar kağıtları, güç tüketimi optimizasyonları ve Google’ın mayıs ayına özel çıkardığı Android güvenlik yaması var.

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