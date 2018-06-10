Moto Camera Artık Yeni Görünümüne Kavuştu

Popüler Moto Camera uygulaması, Moto Z3 Play‘in duyurulmasının ardından büyük bir güncelleme alarak yeni arayüzüne kavuştu. Ayrıca Google Fotoğraflar ile olan etkileşimi artık hiç olmadığı kadar derinleşti. Bu yeni güncelleme şu an için yalnızca 2018 model Moto cihazları için sunuluyor.
Moto Camera
Kamera uygulamasının içerisine yerleştirilen havalı Google Lens etkileşiminin yanı sıra, artık yeni Google Fotoğraflar kısayollarıyla da karşılaşıyoruz. Örneğin, ekranı sola kaydırmak paylaşım, düzenleme ve yedekleme araçlarına kolayca ulaşmayı sağlıyor. Moto’nun En İyi Çekim ve Portre modlarıyla alınan fotoğraflar Google Fotoğraflar kütüphanesinde farklı bir işaretle görünüyor.
Güncellemenin getirmiş olduğu diğer özellikler ise şöyle:
- Tek parmakla yukarı/aşağı yakınlaştırma
- Pozlama arayüzünde sürükleyerek odaklama
- Modlardan çıkış arayüzünün iyileştirilmesi
- Ön ve arka kamera ayarları arayüzünün birleştirilmesi
- Google lens
- YouTube Live
- Hata düzeltmeleri ve kararlılık iyileştirmeleri
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