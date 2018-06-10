Moto Camera Artık Yeni Görünümüne Kavuştu

Popüler Moto Camera uygulaması, Moto Z3 Play‘in duyurulmasının ardından büyük bir güncelleme alarak yeni arayüzüne kavuştu. Ayrıca Google Fotoğraflar ile olan etkileşimi artık hiç olmadığı kadar derinleşti. Bu yeni güncelleme şu an için yalnızca 2018 model Moto cihazları için sunuluyor.

Moto Camera

Kamera uygulamasının içerisine yerleştirilen havalı Google Lens etkileşiminin yanı sıra, artık yeni Google Fotoğraflar kısayollarıyla da karşılaşıyoruz. Örneğin, ekranı sola kaydırmak paylaşım, düzenleme ve yedekleme araçlarına kolayca ulaşmayı sağlıyor. Moto’nun En İyi Çekim ve Portre modlarıyla alınan fotoğraflar Google Fotoğraflar kütüphanesinde farklı bir işaretle görünüyor.

Güncellemenin getirmiş olduğu diğer özellikler ise şöyle:

Tek parmakla yukarı/aşağı yakınlaştırma

Pozlama arayüzünde sürükleyerek odaklama

Modlardan çıkış arayüzünün iyileştirilmesi

Ön ve arka kamera ayarları arayüzünün birleştirilmesi

Google lens

YouTube Live

Hata düzeltmeleri ve kararlılık iyileştirmeleri

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