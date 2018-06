Nisan Ayında En Çok Satan Telefonlar Samsung Galaxy S9 İkilisi Oldu

in

Counterpoint şirketi son olarak hazırladıkları Market Nabzı Nisan Baskısı raporunda bazı ilginç rakamlara yer verdi. Raporda her zaman olduğu gibi dünya genelinde en çok satın alınan akıllı telefonlar sıralanmış. Ancak bu kez Samsung Galaxy S9 ve S9+ ikilisi liderliği açık ara almış görünüyor.

En Çok Satan Telefonlar

Şirketin analistine göre söz konusu iki cihaz özellikle Kuzey Amerika ve Asya-Pasifik marketlerinde oldukça iyi performans göstermiş. Agresif fiyat indirimleri, paketler, geri ödeme fırsatları ve S9 ile benzerlikleri neticesiyle bir önceki nesil Galaxy S8 de ilk 10’a yerleşmiş.

iPhone X’i yalnızca üçüncü sırada görebilmemize rağmen Apple, geniş ölçekte cihazın popülerliğinden memnun bir izlenim çiziyor. Devam eden destek ve üst sınıf modellerdeki belirli amortisman çizgileri nedeniyle Kaliforniyalı firmanın eski modellerine ilgi devam ediyor. Bahsi geçen Asya-Pasifik ve Kuzey Amerika bölgelerinde Counterpoint, iPhone 7’ye çok yoğun bir ilgi olduğunu söylemiş.

Xiaomi her geçen gün varlığını daha güçlü şekilde hissettirmeye devam ediyor. Firma, Redmi 5A ve Redmi Note 5 (Redmi 5 Plus) akıllı telefonları ile sırasıyla altı ve sekizinci pozisyonları kapmış. Her ikisi de bütçeye oldukça uygun cihazlar. Bu da ilk 10 telefon için ilginç bir dağılım oluşturuyor. Tabloda görüldüğü gibi, şu anda amiral gemisi ve bütçe dostu cihazlara açık şekilde bir ilgi söz konusu.

Orta sınıfta bir süredir gözlemlenen büyük kalite ve özellik iyileştirmeleri göz önüne alındığında, bu aslında biraz garip. Diğer taraftan ortalama bir kullanıcının harcama alışkanlığını da göstermiş oluyor. Kullanıcılar ya en çok pazarlanan cihazlara yöneliyor ya da ellerinden geldiğince az harcayarak yine iyi özelliklere sahip olmak istiyor

