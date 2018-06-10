Birkaç gün önce OnePlus 6 akıllı telefonun Çin’de satışa sunulan versiyonu için sistem stabilitesini artıran ve cihaza bazı eksik özellikleri kazandıran HydrogenOS 5.1.6 yazılım güncellemesi dağıtıma sunulmuştu. Şimdi akıllı telefonun uluslararası pazarda kullanıcılarla buluşturulan versiyonu için OxygenOS 5.1.6 güncellemesi OTA yoluyla cihazlara ulaşmaya başladı.

OnePlus 6’nın Ön Kamerasına Portre Modu Desteği Geldi

Güncelleme ile birlikte cihaza kazandırılan en önemli yenilik selfie kamerası için portre modunun devreye alınması oldu. Arka kameranın portre modu için Light Bokeh Effect ön izleme özelliği de geliyor.

Durum çubuğunda pil yüzdesinin görülmesi, Do Not Disturb / Rahatsız Etme modu için zamanlama, çift 4G ağ desteği, Bluetooth cihazlar için akıllı yanıtlama gibi özellikler de bizlerle.

Zil sesiyle ilgili sorunların giderilmesi, ses kalitesinin iyileştirilmesi, görüşme kalitesinin optimize edilmesi, güç tüketimine yönelik optimizasyonlar ve sistem stabilitesinin artırılması söz konusu.

Soru, yorum ve değerlendirmeleriniz için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.